La experiencia de adaptación cultural puede manifestarse de las formas más inesperadas. Esto lo comprobó una ciudadana japonesa conocida en TikTok como ‘@koto_colombia_offical’, quien experimentó un momento de shock al enfrentarse por primera vez a la realidad de los baños públicos en Colombia.

El episodio ocurrió apenas llegó al aeropuerto del país. Antes de iniciar su recorrido turístico, la joven decidió hacer una parada obligatoria en los servicios sanitarios, momento en el que se encontró con una serie de elementos que desconocía por completo y cuya función le resultaba incomprensible

“¿Qué es esto? ¿Por qué no hay asientos? ¿Y esa caja al lado del baño, qué función tiene? ¿Acaso debo poner el papel higiénico ahí? No entiendo, ¿qué está pasando aquí?”, fueron las primeras reacciones que compartió con sus seguidores.

La ausencia de papel higiénico y la presencia de una caneca de basura junto al sanitario se convirtieron en los principales elementos de confusión para la visitante, quien desconocía que en muchos establecimientos públicos del país cada usuario debe proveer sus propios implementos de higiene.

La sorpresa de la turista se explica por las diferencias que existen entre los sistemas sanitarios de ambos países. Según explicó en su video, los baños japoneses representan grandes avances tecnológicos, conocidos popularmente como ‘inodoros del futuro’.

Estos dispositivos cuentan con características como calefacción integrada, chorros de agua templada, sistemas de limpieza automática, iluminación LED nocturna, opciones de lavado diferenciadas por género, papel higiénico incorporado y tecnología de ahorro energético.

“Te juro que me sorprendí. En el baño no había asiento ni papel higiénico y al lado había una caja rara”, confesó la japonesa.

Con el paso del tiempo, la visitante manifestó que fue comprendiendo las particularidades del sistema sanitario colombiano. “Aquí el papel higiénico tienes que comprarlo o traerlo tú mismo y en muchos baños no hay asiento, pero la gente ya está acostumbrada. Además, el papel higiénico no se tira al inodoro, sino que se pone en la canasta de basura”, explicó.

La publicación de su experiencia generó diversas reacciones en las redes sociales donde numerosos usuarios se solidarizaron con su vivencia y aprovecharon para brindarle consejos prácticos para futuras visitas a este tipo de instalaciones.

No has vivido la experiencia completa en Colombia si no has entrado al baño de un asadero!”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Lamentablemente, en Latinoamérica la mayoría de los baños públicos son así”.

Algunos internautas contextualizaron la situación explicando que estas condiciones no son exclusivas de Colombia: “La tecnología es menos avanzada aquí en Latinoamérica”, comentó otro seguidor.