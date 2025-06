Marlon Moreno, quizá una de los actores más emblemáticos de la televisión colombiana, se destapó. Reveló lo que vivió en uno de los momentos más difíciles de su vida y las decisiones que tomó durante esa etapa.

El caleño, conocido por participar producciones como ‘La mujer del presidente’, ‘La dama del pantano’, ‘Pandillas guerra y paz’, ‘Perro come perro’, ‘A corazón abierto’, ‘El capo’ y ‘La venganza de Analía’, confesó muchos secretos de su vida privada en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, conducido por el también actor Juan Pablo Raba.

Habló de cómo lo afectó lo cerca fue el nacimiento de su hijo Brian con la muerte de su mamá, hecho que le afectó profundamente, y de la lucha por las dudas constantes por su carrera profesional.

“Brian nace cuando yo tengo 22. Yo me regreso a Cali también por esos motivos, a los 23. Y mi mamá muere cuando yo tengo 23 años. Yo quedo perdido en el espacio sideral. Era mi mejor amiga y ahí se me fue todo”, dijo sobre ese momento.

Algo que complicó las cosas, según cuenta en la entrevista, fue que la mamá de Brian pidió que se separaran. “Entonces, ahí sí que yo empecé a deambular de casa en casa. O sea, viví una época muy, muy fuerte. Empecé a tomar mucho”, dijo.

“Por esos días intento suicidarme. Sin mamá, sin trabajo, sin familia, con la expectativa de una carrera más perdida que el hijo de Lindberg... Pues intenté. No funcionó (...) Eso me hizo reflexionar y pensar que tal vez estaba hecho para cosas un poco más interesantes. Y creo que en compañía de la literatura y el cine, yo empecé a comprender muchas cosas del mundo que me rodea. Entonces, pues yo no tuve ni crisis de 40 ni crisis de 50”, relató.

Sobre ese momento, detalló: “Yo me tomo esa vaina (una pastilla). Me acosté a dormir”. Contó que no le hizo efecto porque “ya estaba pasada”.

“Ahí mismo dije ‘No, yo tengo que estar para cosas mejores. No puedo no pensar... O sea, fue como una epifanía, un momento de reflexión”, agregó.