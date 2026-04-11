‘El psicólogo’, es una comedia que nació en medio de cámaras, redes sociales y una complicidad creativa que ahora da un salto a los escenarios teatrales.

El actor y comediante Pedro Palacio, junto al influencer El Gatales, presentaron oficialmente este jueves el Stand Up Comedy, un show que traslada al teatro el humor irreverente y cotidiano que los ha convertido en una de las duplas más esperadas del Caribe.

En entrevista con EL HERALDO, Palacio reveló que la idea no surgió de manera inmediata como un espectáculo en vivo, sino como una exploración creativa en redes sociales.

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“El psicólogo nace del trabajo de mesa con El Gatales. Empezó como una dupla de redes y terminó convirtiéndose en una gran amistad”, contó Palacio.

Esa química, que ha sido clave en el éxito del formato, surgió de manera espontánea. Un encuentro casual en un podcast fue el punto de partida de una relación profesional que rápidamente se transformó en sociedad creativa.

“Hubo un feeling bacano, coincidimos mucho en la forma de hacer las cosas y de a poco se fue formando una sinergia muy fuerte”, recuerda.

Un psicólogo diferente

El personaje central del show rompe con todos los esquemas. No es el terapeuta tradicional, ni pretende serlo. Por el contrario, su esencia radica en ofrecer soluciones inesperadas, incluso absurdas, a problemas cotidianos.

“Es una persona cero convencional, que da respuestas totalmente opuestas a lo que diría un psicólogo normal. Sin embargo, aclaro que el humor ha sido trabajado con respeto, incluso frente a un tema tan sensible como lo es la salud mental. Nos preocupaba al principio cómo lo recibiría el gremio, pero la reacción ha sido positiva. Muchos psicólogos se nos acercan y nos dicen que se divierten con nuestros videos”, mencionó.

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El resultado es una especie de “terapia de la risa” que conecta con el público desde lo cotidiano, sin caer en lo vulgar. Una línea que ambos han cuidado desde el inicio, y han tenido claro que el objetivo es hacer humor inteligente sin perder la esencia caribeña.

De las redes al teatro

El éxito digital fue el impulso definitivo para llevar El psicólogo al escenario. Palacio, con experiencia en Stand Up, vio el potencial inmediato. “Le dije al Gato que había que llevar esto al teatro. Es distinto a redes, pero él tiene toda la capacidad”.

El formato en vivo propone una experiencia interactiva. El público no solo observa, también participa, opina e interviene en medio de las improvisadas “consultas”. Cada función se construye sobre situaciones cotidianas llevadas al extremo del humor, con espacio para la improvisación y la sorpresa.

“El show incluye invitados especiales que no son anunciados previamente, un recurso que nos da un estatus, y sorprende a la gente. Otra de las cosas que refresca el espectáculo y lo hace crecer en cada presentación, es la interacción con el público”.

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Show desde la Arenosa

El lanzamiento oficial del proyecto marca el inicio de una gira nacional que comenzará en Barranquilla el 17 y 18 de abril con dos funciones en el teatro José Consuegra Higgins, antes de recorrer ciudades como Cartagena y Medellín. “El proyecto también se conecta con el momento cultural que vive la ciudad. Hemos sido invitados a participar como imagen de la campaña del cumpleaños de Barranquilla, y es un vínculo con la identidad local. Estamos orgullosos de representar lo que somos. Somos particulares, pero también trabajadores, echados para adelante. Eso hace parte de nuestra cultura”, afirmó el actor.

El psicólogo no solo busca hacer reír. También es una forma de retratar la idiosincrasia costeña, con sus matices y toda su autenticidad.

La propuesta de Palacio y El Gatales demuestra que el humor local puede trascender formatos y escenarios. Desde una pantalla de celular hasta un buen teatro. “La invitación es clara, que la gente vaya, viva la experiencia y entienda cómo vacilamos en Barranquilla”, concluyó Palacio en esta entrevista. “Esto es lo que somos y es lo que queremos mostrarle siempre al mundo”.