Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Estatal de Washington, publicado en febrero de este año en la revista de la Sociedad Americana de Cerámica, da cuenta de que, en casos de implantes óseos, un extracto de curcumina (principal compuesto activo de la cúrcuma) y jengibre, integrado en la superficie de implantes de titanio, ayuda a acelerar la curación, combatir infecciones y frenar células cancerígenas.

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Pexels Jengibre.

El equipo de investigación utilizó implantes de titanio, el material estándar para reemplazos de cadera y rodilla por su resistencia. El avance clave consistió en recubrir este metal con una capa especial de hidroxiapatita (un mineral similar al hueso humano) mezclada con pequeñas cantidades de óxido de zinc.

Sobre esta base tecnológica se incorporaron directamente la curcumina y el jengibre. El objetivo era crear un sistema de “administración localizada”, donde el implante libera los beneficios medicinales directamente en el lugar donde el cuerpo más los necesita, evitando los efectos secundarios de los medicamentos tomados de forma oral.

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“Los resultados in vitro indican que la curcumina y el extracto de jengibre reducen la viabilidad de las células de osteosarcoma MG-63 en la superficie del implante”, se lee en el estudio.

Pexels Cúrcuma.

Así, las pruebas de laboratorio in vivo (en modelos animales) arrojaron lo siguiente:

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Regeneración ósea acelerada: tras seis semanas de seguimiento, los implantes cargados con curcumina y jengibre mostraron una formación de hueso nuevo hasta dos veces mayor que los implantes convencionales. Esto es crucial para que la prótesis se adhiera rápido y bien al cuerpo. Escudo contra bacterias: uno de los mayores riesgos tras una cirugía es la colonización de bacterias como el Staphylococcus aureus. El nuevo recubrimiento mostró una eficacia del 92 % para eliminar estas bacterias, ofreciendo una alternativa vital ante la creciente resistencia a los antibióticos. Ataque al cáncer: en las pruebas con células de osteosarcoma (cáncer de hueso), la combinación de estos extractos naturales logró reducir la viabilidad de las células malignas en un factor de 11 veces. Esto sugiere que el implante podría ayudar a prevenir que el cáncer regrese después de una cirugía de remoción de tumores.

¿Por qué funciona?

La ciencia detrás de esto es fascinante. El zinc promueve la síntesis de ADN para crear hueso nuevo, mientras que la curcumina y el jengibre generan un ambiente hostil para las bacterias y las células cancerosas mediante la liberación de sustancias oxidantes que las destruyen, pero que resultan beneficiosas para las células sanas del paciente.

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Este sistema multifuncional no solo mejora la unión del implante con el cuerpo en etapas tempranas, sino que ofrece una esperanza para tratamientos más seguros, naturales y efectivos en la reparación de defectos óseos críticos.

*Este artículo fue creado con ayuda de un asistente de inteligencia artificial y curado por un periodista.