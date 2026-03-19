La exposición en redes sociales implica para la mayoría de jóvenes cuidar al máximo su apariencia física. Muchos de ellos dedican su contenido a la belleza y otros se hacen famosos por la admiración que generan sobre su atractivo.

Lea: ¿Cómo evitar eventos cardiovasculares al suspender el Ozempic? Especialista entrega recomendaciones

De hecho, los usuarios de redes como Instagram, TikTok y Facebook han sido testigos de miles de casos de transformación física de creadores de contenido y celebridades a través de distintos medios, desde el ejercicio y la alimentación saludable hasta las cirugías estéticas.

Los consejos sobre cómo tener un ‘glow up’ físico son infinitos en dichas plataformas. Los internautas comparten recetas, rutinas y procedimientos, algunos perjudiciales para la salud, para sacar la “mejor versión” de las personas.

Lea: Banksy: lo que se sabe del artista urbano y la investigación que busca revelar su identidad

Dentro de este amplio contenido se encuentra una tendencia conocida como ‘looksmaxxing’, que ha ganado gran popularidad principalmente entre hombres jóvenes.

Este término del idioma inglés une las palabras look (apariencia, en español) y maxxing (maximizar), invitando a potencializar la belleza física hasta alcanzar algunos estándares que se han impuesto a nivel social.

Cientos de hombres jóvenes se han sumado a esta tendencia con el propósito de explotar todo su potencial de belleza, bajo ciertos criterios como: mandíbula marcada, rostro sin imperfecciones como el acné, piel hidratada y luminosa, cabello brillante y sedoso, y cuerpo atlético sin sobrepeso.

Lea: La emotiva foto con la que Demi Moore felicitó a Bruce Willis en su cumpleaños

Las prácticas para conseguir a toda costa estos resultados varían, pero se han definido en redes sociales principalmente dos categorías para llegar al objetivo: softmaxxing y hardmaxxing.

El primero se refiere a prácticas no invasivas como ejercicio físico, mejorar la higiene personal, rutinas de cuidado de la piel y del cabello, alimentación balanceada, cambio de estilo en prendas de vestir y hasta el consumo de hormonas de crecimiento.

Mientras que el hardmaxxing incluye prácticas extremas como cirugías estéticas y el ‘bone smashing’, que consiste en golpearse los huesos de la cara para “definirla”.

Lea: ‘Paradise’, la exitosa serie de Disney renovada para una tercera temporada

Lo preocupante de estas medidas es que tienen como finalidad encajar en estereotipos que imponen un solo tipo de belleza como el “aceptable”, promoviendo así la discriminación de personas que no se ajusten a este concepto.