Puntuales y haciendo fila. Ese es el público que desde hace 25 años le cumple la cita a la Carnavalada y su agenda que combina teatro, danza y música, con la fiesta más importante del país.

Este lunes, el día que se va despidiendo esta edición especial, la risa ha sido la principal protagonista.

A las 5 de la tarde se dio apertura con una charla entretenida e interactiva sobre ‘El oficio del payaso’, dirigida por Luis Guzmán, conocido como Lucho Clown.

El artista, quien vino desde la ciudad de Bogotá, empezó diciendo que “la risa es la gasolina del alma” y que vivir de este arte desde hace más de 20 años gracias a una iniciativa que llegó Ciudad Bolívar, en la capital del país, es uno de los grandes placeres que tiene.

“Hace muchos años que tenemos el placer de hacer de payasos. Casi siempre estamos como en festivales, la pasamos bien. El payaso nos protege, hacemos el payaso de manera muy seria. Pero para nosotros es un oficio increíble. El oficio de payaso es lo único que hacemos desde hace 20 años”, comentó el payaso bogotano.

Seguidamente procedió, junto a su colectivo, a interactuar con el público, especialmente con los más pequeños, que siguieron las dinámicas y la improvisación, como el crear un animal con sonido y movimiento particular.

Finalizado la jornada académica, que más bien fue demostrativa con distintos ejercicios, el turno fue para el teatro con ‘Yo quiero ser’ del colectivo barranquillero ‘Parálisis teatral’.

En el Parque Sagrado Corazón, dónde se realiza este evento, también pasará Pasos de Payaso, creación de Lucho Clown, mismo que diera la charla académica.

En lo referente a danza estarán en el escenario los Diablos Arlequines y los Goleros de Sabanalarga. A ellos se suma la danza del Congo Grande, misma que celebra 150 años de historia por todo lo alto teniendo como monarca del Carnaval 2026 al rey Momo, Adolfo Maury Cabrera.

La franja musical como se dice coloquialmente “no tiene presa mala”, pues tiene a los Gaiteros de Pueblo Santo, reconocida agrupación folclórica dirigida por Marlon Peroza, que en 2020 estuvo nominada al Latin Grammy y que ya se presentó en La Noche del Río, el jueves en el Par Vial de la Carrera 50.

Le sigue el grupo Tonada con su cantante estrella Mathieu Ruz Lubo, nominados al Latin Grammy en 2024 por su propuesta bullerenguera.

La jornada finaliza con el mano a mano entre la Banda 19 de Marzo de Laguneta (Córdoba) y la Súper Banda de Colomboy (Córdoba), encuentro que dará origen a una auténtica rueda de fandango.

“Esta es una propuesta original que creamos para la celebración de las bodas de plata, nos pareció atractivo traer a estas dos bandas cordobesas a interpretar música autóctona para que los carnavaleros bailen y disfruten a plenitud”, dijo Darío Moreu ,director de Ay Macondo.