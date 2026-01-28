Productos Ramo informó este pasado martes el retiro de ponqués Ramito del mercado luego de identificar una variación no prevista en la fórmula original de algunos lotes, una medida que se aplicará a nivel nacional y que busca restablecer los estándares de calidad del producto.

De acuerdo con lo que se conoció, durante sus procesos internos de control, la compañía detectó un ajuste no planeado en ciertos lotes de ponqué Ramito. Ante este hallazgo, decidió iniciar una recolección voluntaria de las unidades afectadas para retornar a la formulación tradicional.

Ramo aclaró que la decisión es preventiva y que el consumo de estos productos no representa un riesgo sanitario. Sin embargo, optó por actuar de manera anticipada mientras se adelantan evaluaciones técnicas.

“Queremos asegurar que solo llegue al consumidor la calidad que siempre nos caracteriza, mientras se completan las evaluaciones técnicas en curso”, señaló la empresa en un comunicado.

El retiro de ponqués Ramito aplica para las unidades cuya fecha de vencimiento sea hasta el 14 de febrero de 2026. La compañía recomendó a los consumidores verificar esta información antes de iniciar el proceso de devolución.

¿Qué significa el recall anunciado por Ramo?

Según explicó la empresa, la medida hace parte de un recall, un procedimiento que consiste en retirar, reparar o reemplazar productos que ya se encuentran en tiendas de distribución o en manos de los consumidores, con el fin de realizar las inspecciones necesarias y garantizar la calidad.

Este tipo de acciones forma parte de los estándares de control utilizados por la industria de alimentos para prevenir afectaciones a la confianza del consumidor.

Cómo hacer la devolución del ponqué Ramito

Productos Ramo habilitó tres canales para gestionar la devolución de los productos que cumplan con las condiciones del retiro. Los consumidores pueden comunicarse a través de:

Correo electrónico: serviciocliente@ramo.com.co

Línea nacional: 018000180535

WhatsApp: 601 748 2000

Al iniciar el contacto, la empresa envía el siguiente mensaje: “Gracias por contactarnos. En Productos Ramo identificamos una desviación en uno de los atributos de algunos Ramitos, por lo que decidimos recogerlos de manera preventiva”.

Posteriormente, se solicita a los usuarios información personal y datos del producto, como número de lote, fecha de vencimiento y lugar de compra, para completar el proceso y realizar la reposición correspondiente.