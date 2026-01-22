Palmar de Varela se prepara para una de las noches más importantes de su calendario cultural. Este sábado 24 de enero, la cancha Catalino Fontalvo será el escenario de la Lectura del Bando y la coronación de la Reina del Carnaval 2026.

La velada estará encabezada por Sandry Charris, Reina del Carnaval 2026; Resnit Caballero, Rey Momo; y los reyes del adulto mayor, quienes asumirán la responsabilidad de liderar la programación carnavalera y representar el espíritu festivo de la población durante las próximas semanas.

El evento combinará tradición, danza y música en vivo, con una nómina artística que reúne figuras reconocidas del folclor y el vallenato, así como agrupaciones locales. Entre los invitados se encuentran Poncho Zuleta, referente histórico del vallenato; Ana del Castillo; Afrikaribe; Los del Solar, y otros artistas que cerrarán la noche con un espectáculo pensado para el público palmarino.

En diálogo previo al evento, Sandry Charris explicó que la puesta en escena de su coronación busca reflejar un Carnaval íntimamente ligado a la memoria y a las raíces familiares.

“Para este bando y coronación 2026 demostraré ese sentir carnavalero que llevo en mi corazón, el sentir de nuestras tradiciones y danzas; sin olvidar aquel amor que se cultiva desde nuestras raíces, es decir, la familia”, afirmó la soberana.

El show central estará estructurado como un recorrido por las expresiones culturales que han marcado la identidad del Carnaval en la región, con especial énfasis en la danza y el trabajo de los grupos locales.

“Será un show cargado de muchas emociones, color y tradición, indudablemente todo un sentir carnavalero”, señaló Charris, quien destacó que la noche también estará pensada como un espacio de encuentro para la comunidad.

La dirección general del espectáculo estará a cargo de los gestores culturales Martha Ibáñez y Óscar Umaña, madre e hijo, reconocidos por su trayectoria en procesos culturales y artísticos.

Según la reina, ambos han asumido el reto con un compromiso especial: “El show está bajo la dirección de los gestores culturales Martha Ibáñez y su hijo Óscar Umaña, quienes están entregando todo su corazón para ofrecer una noche que todos mis carnavaleros recordarán”.

Uno de los momentos más significativos de la coronación será la participación de la cumbiamba La Revoltosa, agrupación con 70 años de historia en el Carnaval de Barranquilla y un fuerte vínculo familiar con la reina.

Cortesía

“En mi gran noche tendré la dicha de compartir tarima con diferentes grupos locales y por supuesto con mi familia La Revoltosa”, expresó Charris, subrayando el valor simbólico de compartir escenario con una tradición viva del Caribe.

El componente musical será otro de los ejes del evento. Tras la parte protocolaria y el espectáculo cultural, el público podrá disfrutar de presentaciones en vivo que se extenderán hasta la noche. “Tenemos un show musical que sé que todos mis carnavaleros disfrutarán con Los del Solar, Poncho Zuleta, Afrikaribe y cerraremos la noche con Ana del Castillo”, confirmó la reina.

El vestuario de la coronación también ha sido concebido como una extensión del mensaje que Sandry Charris quiere transmitir durante su reinado. Lejos de buscar una pieza meramente ornamental, el diseño apunta a representar emociones y valores personales.

“Mi vestido representará la esencia de ese sentir que llevo dentro, la alegría y el calor que me caracteriza como su reina de Palmar de Varela 2026, la esperanza que siempre existe un nuevo día y que los sueños vividos con amor, siempre dejan huella”, explicó.

La Lectura del Bando y la coronación no solo inauguran el Carnaval, sino que también funcionan como antesala de una agenda cargada de actividades para las próximas semanas.

Según la soberana, el trabajo apenas comienza. “Estoy 100% segura que todos mis carnavaleros disfrutarán de esta noche cargada de mucho amor y tradición; y enseguida nos preparamos con agenda real para el Sirenato de la Cumbia, el Reinado Intermunicipal y nuestra vigésima octava Gran Parada Intermunicipal y Regional”, indicó.

Con esta programación, Palmar de Varela reafirma su apuesta por un Carnaval que pone en el centro la cultura local, la participación comunitaria y la continuidad de sus tradiciones. La invitación está abierta para que propios y visitantes acompañen una noche que dará el banderazo inicial a las fiestas más esperadas del año en el municipio.

La cita es este sábado 24 de enero, a partir de las 7:00 p. m., en la cancha Catalino Fontalvo. Palmar de Varela se alista para leer su bando, coronar a sus reyes y abrir oficialmente las puertas del Carnaval 2026.