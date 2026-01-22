Medellín se prepara para recibir a una de las figuras más influyentes de la música global. Bad Bunny confirmó su regreso a Colombia con tres conciertos los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, como parte de su esperada gira internacional “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

El artista puertorriqueño, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, llevará a la capital antioqueña un espectáculo de gran formato que promete un recorrido por sus más recientes lanzamientos, así como por los éxitos que han marcado su carrera y lo han consolidado como un fenómeno cultural y musical a nivel mundial.

La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” se perfila como una de las más ambiciosas del cantante, combinando una propuesta visual innovadora, producción de alto nivel y una narrativa artística que conecta con la evolución personal y musical de Bad Bunny.

Con tres fechas consecutivas en uno de los escenarios más importantes del país, Medellín se reafirma como un punto clave para los grandes espectáculos internacionales. Se espera la asistencia de miles de fanáticos provenientes de distintas regiones de Colombia y del exterior, lo que también representará un importante impacto cultural y económico para la ciudad.

“Conejo Malo” hará enloquecer a un público que sin duda escucha sus canciones y han demostrado que son sus fans.