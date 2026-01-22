Con el río Magdalena de testigo y el mar como memoria viva, la Armada de Colombia se unió a la fiesta del Carnaval de Barranquilla para rendir un homenaje especial a su soberana 2026. Michelle Char Fernández fue coronada como Reina de los Marinos, un reconocimiento que une la alegría del Carnaval con el espíritu naval que ha marcado la historia del Caribe colombiano.

El acto se realizó la tarde del miércoles 21, a las 5:00 p. m., en el Monumento de las Anclas, en el Gran Malecón de Barranquilla. Allí, donde el río y la ciudad se encuentran, se levanta un lugar que recuerda la vocación fluvial y marítima de Barranquilla, esa que la convirtió en puerta de entrada y salida del país, y en punto clave para la Armada Nacional.

Cortesía

Bajo ese cielo abierto y con la brisa del río acompañando la ceremonia, la Reina del Carnaval 2026 recibió el título que la acredita como embajadora de la alegría, la identidad caribeña y el vínculo histórico entre el mar Caribe, el río Magdalena y los hombres y mujeres que visten el uniforme naval. Michelle asumió el reconocimiento con emoción y orgullo, consciente del significado que encierra portar estos símbolos.

Cortesía

“Quería venir de azul representando al mar, lo que son ustedes y todo lo que hacen por nosotros. Hoy estoy feliz con mis regalos y me voy lista para ese 1° de febrero que los voy a acompañar en la Guacherna fluvial. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Caribe que ha trabajado con mucha dedicación y amor ese vestido para lucirlo con mucho honor”, dijo la soberana.

El evento contó con la presencia de autoridades navales, invitados especiales y representantes de la comunidad, en un ambiente donde no faltaron las expresiones culturales propias del Carnaval de Barranquilla.