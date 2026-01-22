Varios meses han pasado ya desde la viralización del video de la modelo Ingrid Karina en la que se le ve como habitante en condición de calle, demacrada por las drogas que la llevaron a ese estilo de vida del que estuvo luego dispuesta a dejar atrás.

La propagación en redes sociales no solo le dio visibilidad sino también oportunidad de recuperarse de la adicción que la dejó en la calle y de una próspera carrera de modelaje tirada al pasado y al mero recuerdo.

Instagram @ingridkarina_1

Sin embargo, con algo de dificultad tomó ánimos, motivada también por su hijo que le pedía entregarse a un centro de rehabilitación, y logró salir victoriosa.

Hoy luce renovada, ya no vive en la calle y su aspecto físico dio un vuelco retundo. Pero su cambio no se limita a lo que vemos por fuera, su confianza mejoró y aunque ha sido poco lo que ha hablado asegura que su recuperación sigue y su entereza continúa firme.

Instagram @ingridkarina_1

En su cuenta de Instagram ha estado muy activa subiendo fotos y videos de su nueva vida fuera de las calles y enfrentando la rehabilitación que aunque no ha sido fácil ha tenido no solo la voluntad sino también la firmeza para no desfallecer.

Bendiciones y sigue así, la vida es tan linda, que mereces estar en ella, pero de una forma bonita”, “Qué linda estás Ingrid. Testimonio de vida”, “Ejemplo de constancia y poder de superación... Échale Ingrid, lo estás haciendo excelente... me representas como mujer”, “Hermosa nunca es tarde para volver a empezar”, “Eres una guerrera luchadora muy hermosa. Muchas bendiciones para ti”, “Te ves hermosa. Ten mucha confianza en ti. Felicitaciones y fe en Dios”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido de seguidores.