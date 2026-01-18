La Plaza de la Paz desde las primeras horas de la tarde siente la alegría de Sharon Acosta y Joshua Ortiz. El sol ilumina el espacio mientras familias enteras ocupan cada lugar. Niños con antifaces, coronas y trajes brillantes están a la espera de un increíble show, que dará el inicio de sus fiestas de Carnal en este 2026.

Las comparsas infantiles ultiman detalles tras bambalinas, los artistas calientan motores y el público aplaude. Los vendedores ambulantes venden dulces y espuma carnavalera, mientras los tambores, gaitas y aplausos anuncian que el Carnaval de los Niños ya comenzó.

Desde las 3:00 p.m., las puertas del recinto se abrieron para dar paso a niños carnavaleros que, acompañados de sus familias, están dispuesto a vivir la mejor cara del Carnaval, la que conserva verdaderamente el legado y la tradición.

Josefina Villarreal/EL HERALDO

Sharon y Joshua se preparan para asumir oficialmente su reinado, en un acto simbólico que exalta el liderazgo, la creatividad y el amor por las tradiciones que los niños representan dentro del Carnaval.

La Lectura del Bando marca el inicio formal de su mandato, invitando a toda la ciudad a vivir el Carnaval desde los valores, el respeto y la alegría.

El momento central de la tarde será el espectáculo “Los valores del reino, un legado vivo”, una puesta en escena especialmente diseñada para el público infantil, donde la música, la danza y el color se unen para transmitir mensajes de identidad, convivencia y herencia cultural.

Josefina Villarreal/EL HERALDO

El show sorprenderá con coreografías, escenografía llamativa y la participación de talentos infantiles que celebran el Carnaval desde el juego y la imaginación.

Así, la Plaza de la Paz se convierte en un gran reino de fantasía donde los niños son protagonistas y el Carnaval se vive desde sus miradas, reafirmando que la tradición se construye desde temprana edad y que el legado cultural de Barranquilla sigue más vivo que nunca.

A medida que avanza la tarde, la expectativa crece y la plaza se transforma. Las luces, el color y la emoción envuelven a los asistentes, que esperan con ansias esta entrega cultural.

Josefina Villarreal/EL HERALDO

“Estamos desde temprano aquí y para nosotros es muy importante traer a nuestros hijos a vivir el Carnaval de los niños, porque ellos son los que continúan con estas tradiciones hermosas, pero también es una forma de pasar en familia, de que mis hijos vean algo diferente y bueno, muy emocionados de ver lo que los reyes van a mostrar”, dijo Valery Andrade, una de las asistentes al evento.