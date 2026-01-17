Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que celebra el cierre de las fiestas decembrinas, vivió un momento inolvidable e inesperado cuando Luis Fonsi y Feid hicieron una aparición sorpresa que encendió las calles repletas de asistentes y las redes sociales, convirtiéndose en el momento mas comentado del fin de semana.

Los reconocidos artistas no solo se dejaron ver entre el público, sino que además sorprendieron con un anuncio especial y un adelanto exclusivo de su nueva colaboración, “CAMBIARÉ”.

En cuestión de minutos, los videos del momento comenzaron a circular masivamente en plataformas, convirtiendo la aparición en uno de los momentos más comentados del inicio del año.

“CAMBIARÉ”, una poderosa incursión en la salsa, marca un giro emocionante para Fonsi y Feid, quienes unieron sus estilos unicos en una propuesta que honra las raíces del género con una energía fresca.

El estreno mundial, tanto de la canción como el video oficial, será el martes, 20 de enero a las 7 pm (hora del Este) y desde ya se postula como uno de los lanzamientos más impactantes del inicio de 2026.

La presentación sorpresa fue un regalo para los cientos de miles de asistentes que abarrotaron las calles del Viejo San Juan, transformando la tradicional feria en una auténtica fiesta musical.

Para Fonsi y Feid llevar una primicia de esta magnitud tuvo un significado muy especial; y la oportunidad perfecta de conectar con su público y la energía vibrante de la cultura puertorriqueña durante en una de las celebraciones más concurridas del año.