Rosalía está nuevamente en el ojo público, aunque no por su música ni por un lanzamiento reciente. Esta vez, la atención se centra en la relación que ha mostrado con la famosa modelo francesa Loli Bahía, un vínculo que ha generado interés y comentarios entre sus seguidores.

Todo comenzó con un viaje de fin de año en Brasil, donde ambas fueron vistas compartiendo momentos lejos del ruido mediático y de los compromisos profesionales. Sin embargo, lo que parecía una coincidencia vacacional tomó más fuerza cuando, semanas después, reaparecieron juntas en Madrid, una escena que avivó los rumores.

si rosalia y loli bahia realmente estan juntas serian un win tan grande para las lesbianas pic.twitter.com/KW695ttlww — lea (@mikobroly) January 9, 2026

En esta ocasión, Rosalía y Loli Bahía fueron captadas caminando por la capital española, abrigadas por el invierno y con un estilo sencillo y relajado. Más tarde, compartieron una cena discreta, dejando ver una complicidad que no pasó inadvertida. Para muchos, este reencuentro en la ciudad natal de la artista sugiere que el vínculo va más allá de una amistad circunstancial.

Aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones al respecto, las imágenes bastaron para que las redes sociales se llenaran de preguntas y comentarios. La más repetida: ¿Rosalía está enamorada otra vez?.

rosalía and loli bahía holding hands in paris and letting paps take pics of them okayyy this is serious pic.twitter.com/0ebuowdRgB — 𓃹 (@porcel444in) January 13, 2026

Un repaso por su vida sentimental

La intérprete de ‘Motomami’ ha sido coherente con su manera de manejar la fama, mantener su intimidad lejos del escrutinio público. Aun así, algunas de sus relaciones han salido a la luz y han coincidido con etapas importantes de su trayectoria artística.

Asimismo, su relación con C. Tangana marcó sus primeros años en la escena urbana española. Más tarde, su cercanía con Hunter Schafer en 2019 la vinculó al cine, la moda y a la cultura LGBTQ en Estados Unidos. Posteriormente, su romance con Rauw Alejandro se convirtió en uno de los más comentados del pop latino, consolidando su presencia global. Tras esa etapa, surgieron rumores con figuras como Jeremy Allen White y Emilio Sakraya, reforzando su proyección internacional.

Ahora, el nombre de Loli Bahía aparece en un contexto distinto. La modelo, habitual en las pasarelas más prestigiosas del mundo, comparte con Rosalía una sensibilidad artística que se mueve entre la moda, el arte y la música. Para muchos seguidores, esa afinidad se percibe genuina y alejada del espectáculo mediático.