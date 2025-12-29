Los aires de Carnaval también empiezan a sentirse en el municipio de Soledad, donde fue anunciada oficialmente la designación de la Monarquía Carnavalera 2026, una decisión que reafirma el compromiso de la administración municipal con la cultura, la tradición y el fortalecimiento del patrimonio festivo del territorio.

La alcaldesa Alcira Sandoval eligió como Reina del Carnaval de Soledad 2026 a María Paula Amaya Vanegas, joven gestora cultural y cosmetóloga–cosmiatra, residente del barrio Los Loteros, quien se ha destacado por su amplia trayectoria cultural, liderazgo comunitario y amor por las expresiones tradicionales del municipio. Su elección reconoce una labor constante al servicio del arte, la identidad y la participación cultural.

Cortesía María Paula Amaya Vanegas, reina del Carnaaval de Soledad 2026.

Como Rey Momo 2026 fue designado Javier Jiménez, músico y gestor cultural, integrante de la reconocida dinastía Jiménez, familia con profunda herencia artística que ha aportado significativamente al desarrollo musical y cultural de Soledad. Su designación representa la continuidad de un legado que celebra la música, la alegría y el talento local.

La monarquía se completa con los Reyes Infantiles del Carnaval 2026, Christeen Paulina Zuluaga Vengoechea y Liam Milán Molina Niebles, dos niños carismáticos y entusiastas que, con su energía y encanto, prometen contagiar de alegría a toda la comunidad durante una de las fiestas más importante del municipio.

Cortesía Reyes Infantiles del Carnaval 2026, Christeen Paulina Zuluaga Vengoechea y Liam Milán Molina Niebles.

Desde la Alcaldía de Soledad se extiende una invitación a los soledeños y visitantes a acompañar y respaldar esta nueva monarquía, que tendrá la misión de exaltar las tradiciones, promover la participación ciudadana y llevar el espíritu del Carnaval de Soledad a cada rincón del municipio en 2026.