La súper estrella del vallenato moderno, el cantautor urumitero Silvestre Dangond debió suspender la noche de este domingo su concierto en el diamante de Béisbol, en el marco de la edición 68 de la Feria de Cali, donde además de salsa pura, el vallenato también se ha ganado su espacio.

Silvestre que siempre se caracteriza por darlo todo en tarima, comenzó a sentir fuertes molestias en su organismo, por lo que pidió excusas a los presentes: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali. No me siento bien”, dijo el artista. El público fue solidario y respondió con aplausos y mensajes de ánimo.

Para conocer las razones que obligaron al cantante a suspender la presentación, su equipo de prensa, le expresó a EL HERALDO que: “Luego de dos horas y media de espectáculo, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, debió interrumpir su presentación debido a una molestia gastrointestinal. Por recomendación médica y atendiendo a su estado de salud, se tomó la decisión de detener el concierto para priorizar su bienestar”.

También se conoció que Silvestre intentó regresar en dos ocasiones y no pudo porque se sentía mal.

El cantante vallenato se encuentra en recuperación y por este percance de salud no tuvo que ser trasladado a un centro médico.

En redes sociales, los seguidores del cantante han mostrado su apoyo y deseos de pronta recuperación.