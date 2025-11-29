Barranquilla tuvo una cita con la palabra clara. En la Fábrica de Cultura se realizó el primer encuentro ‘#SinMuletillas Para Todos’, un espacio que reunió a 150 personas interesadas en aprender a comunicarse con más seguridad y menos titubeos.

La jornada fue dirigida por la comunicadora y docente Giselle Barceló, creadora de la metodología #SinMuletillas, quien compartió ejercicios prácticos para mejorar la dicción, ordenar mejor las ideas y hablar con mayor confianza.

Barceló, emocionada por la acogida, destacó que este proyecto es el resultado de más de 20 años de trabajo. “Poder enseñarlo aquí, con tanta gente dispuesta a aprender, es un sueño cumplido”, dijo.

Durante varias horas, los asistentes participaron en actividades sencillas pero efectivas, pensadas para identificar muletillas, corregirlas y fortalecer la forma en que se expresa cada persona.

Muchos salieron con la sensación de haber dado un paso importante para comunicarse mejor tanto en su vida profesional como en su día a día.

Cortesía

El evento también contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Barranquilla, que resaltó la importancia de promover espacios que ayuden a los ciudadanos a desarrollar habilidades de comunicación.

El éxito del encuentro consolida a Barranquilla como un territorio que apuesta por la formación, el arte de la palabra y el crecimiento profesional. Para muchos asistentes, la jornada se convirtió en el inicio de un camino hacia una comunicación más consciente, segura y estratégica.