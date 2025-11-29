El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, vivió un momento inesperado y emotivo la noche de este viernes, cuando Dua Lipa detuvo su show para rendir homenaje a Shakira.

Frente a miles de fanáticos, la artista británico-albanesa interpretó en español Antología, uno de los temas más recordados del repertorio de la barranquillera. Ante ello, Shakira compartió el video en sus redes y escribió: “estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años”.

Dentro de su tour mundial Radical Optimist, que la tiene recorriendo Latinoamérica tras el éxito global de su tercer álbum, Dua Lipa ha sorprendido a cada país con un tributo musical local. En Chile cantó Tu falta de querer; en Argentina, De música ligera; en Perú, la cumbia Cariñito. Este viernes 28 de noviembre, en su regreso a Bogotá tras tres años, le llegó el turno a Colombia.

Antes de empezar la canción, Dua Lipa habló directamente en español, “Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo”.

Apenas sonó el primer verso, El Campín la ovacionó. Miles de voces acompañaron a la cantante mientras ella sonreía, sorprendida por la energía de la ciudad. Decenas de asistentes grabaron el instante y lo compartieron en redes, donde la interpretación se volvió tendencia en cuestión de minutos.