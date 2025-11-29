Lo que debía ser una noche de brillo en Bangkok terminó convertido en una de las polémicas más fuertes del Miss Universo 2025. El 19 de noviembre, durante la pasarela preliminar, Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, cayó desde el escenario en plena presentación. El golpe la dejó fuera del concurso y hasta hoy sigue hospitalizada y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La noticia generó preocupación mundial, sobre todo porque no ha habido nuevas actualizaciones oficiales sobre su estado. El 21 de noviembre, Miss Universo Jamaica informó que la familia de la joven pidió oraciones por ella y admitió que “no está tan bien como habríamos esperado”.

En medio del silencio de la Organización de Miss Universo (MUO), comenzaron a aparecer testimonios que abrieron más dudas. Uno de ellos fue el de Melissa Sapini, Miss Universo Haití 2025, quien contó en una entrevista con People que, después del accidente, la MUO reunió a todas las participantes.

Según dijo, un integrante del staff insinuó que la responsabilidad de la caída era de la misma Gabrielle Henry: “El primer comentario que escuchamos fue que había sucedido porque ella ‘no estaba prestando atención’. No sé si lo manejaron correctamente. Nos quedamos en shock. Fue aterrador”, afirmó.

Mientras esa versión se hacía viral, desde Jamaica surgió una postura completamente distinta. La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, publicó un mensaje en el que aseguró que habló con la familia de Gabrielle Henry.

Allí, aclaró que la ejecución de su pasarela fue correcta: “La familia dijo que entendía que no hubo ningún error en la ejecución de la caminata de Gabrielle antes de que cayera”, señaló.

Grange también recordó que la joven cayó “mientras desfilaba con vestido de noche” y que sufrió laceraciones en la barbilla y en el pie, por lo que fue trasladada al hospital, donde aún permanece en cuidados intensivos. La ministra aprovechó para agradecer el apoyo del pueblo jamaiquino y resaltó: “Estamos orgullosos de la resiliencia y el espíritu indomable de Gabrielle. Esperamos su pronta y completa recuperación”.

Entre la versión del staff, el testimonio de Miss Haití y el respaldo de la ministra jamaiquina, la caída de Gabrielle Henry pasó de ser un accidente a un caso rodeado de preguntas. Mientras el mundo del certamen espera claridad, Jamaica sigue enviando oraciones por la joven doctora y reina, cuya recuperación se ha convertido en una causa nacional.