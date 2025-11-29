La Arquidiócesis de Barranquilla abrió sus puertas para una de las fechas más queridas por la comunidad católica. Se trata del Día del Seminario, organizado por el Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan XXIII. Este domingo 30 de noviembre, familias, amigos y feligreses se reunirán para acompañar y apoyar la formación de los jóvenes que han respondido al llamado al sacerdocio.

Será una mañana marcada por la espiritualidad y el encuentro. La edición 2025, realizada en el marco del Jubileo de la Esperanza, comenzará a las 7:00 a. m. con una peregrinación desde la entrada del Seminario, en la vía Salgar–Sabanilla.

Los asistentes caminarán rezando el santo rosario hasta llegar al patio central, donde se celebrará la Eucaristía a las 8:00 a. m., el corazón de esta jornada.

Lea también: “Propongo una forma equilibrada de aplicar la delegación”

Después de la misa, el ambiente se llenará de música, talento y sabores. En el mismo patio central se presentarán muestras artísticas y se abrirá un festival gastronómico con comida nacional e internacional, pensado para que las familias compartan y disfruten. La fiesta cerrará con el Gran Bingo de las 2:00 p. m., un espacio que promete premios, sorpresas y mucha integración.

Un llamada divino

Detrás de cada seminarista hay una historia de fe, perseverancia y un deseo profundo de servir, como la de José Efraín Bórquez Ramírez, de 24 años, quien cursa su séptimo año de estudios teológicos.

José recuerda el momento en que sintió su primera llamada interior. Todo comenzó con las palabras de un sacerdote en su comunidad de origen, Santa Rita de Cascia, en Sabanagrande: “El sacerdote es un ser feliz porque está lleno de Dios, y ahí está el camino de la plenitud y de la esperanza”.

Lea también: “La justicia es para la gente”: María José Casado

“Llevo siete años en este proceso y lo vivo con la misma emoción del inicio. Cada día renuevo mi llamado. La oración alimenta mi fe y construye ese peldaño de esperanza que el Señor va moldeando en mí”.

Para él, discernir la vocación significa caminar con un corazón dispuesto, anunciar a Cristo y vivir enamorado de la misión. “El objetivo de discernir una vocación es ser feliz”.