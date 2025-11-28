Barranquilla ya respira su fiesta más amada. Noviembre está a punto de finalizar y cada vez más va tomando forma lo que será el Carnaval 2026, que no puede avanzar sin aquellas mujeres que en cada esquina de la ciudad se encargan de exaltar este patrimonio.
Ellas, las llamadas reinas populares vivieron este viernes uno de sus momentos más especiales con la presentación oficial e imposición de bandas desde la Plaza de La Aduana.
El evento se consolida como un programa de transformación social para cientos de mujeres en los barrios de la ciudad. Durante el lanzamiento, el director de Carnaval de Barranquilla S. A. S., Juan José Jaramillo, destacó la esencia del proyecto, recordando que el Reinado Popular “es una plataforma de liderazgo y empoderamiento femenino”, un espacio donde cada candidata recibe oportunidades reales para cambiar su vida.
Para este año, el componente de formación se fortaleció de manera especial. Con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar, se diseñó un programa pensado para potenciar el liderazgo, la creatividad y las capacidades individuales de las 37 candidatas que representan a las distintas localidades de Barranquilla.
Entre ellas, se celebran los barrios que participan por primera vez y también el regreso de sectores emblemáticos que han sido parte de la historia carnavalera.
El Reinado Popular tendrá por primera vez a participantes de los barrios Los Continentes, El Romance, Los Girasoles y regresan, tras un periodo sin participar, Barrio Abajo, Alboraya, El Campito, El Carmen, Galán, Las Américas, Los Olivos, Nueva Colombia, Siape, Simón Bolívar y Villas de San Pablo.
La que este año ha tenido el honor de encarnar la esencia del certamen es Yuliana Rodríguez, quien obtuvo el título de Reina Popular 2025 representado al barrio El Santuario.
“Me da gratitud ver la plaza tan llena de todas las comitivas y las familias de las candidatas. Este programa es de formación y crecimiento para las niñas y que hoy haya 37 candidatas es algo que nos llena de mucho orgullo. Sé que todas harán un gran trabajo”.
Para realizar la imposición oficial, llegó a tarima la Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, quien este jueves había compartido un cóctel con las 37 candidatas.
“Estamos reafirmando que ellas son las embajadoras de alegría a cada uno de esos barrios. Y de verdad me llena de orgullo tener a 37 mujeres soñadoras. Llenas de alegría, llenas de sueños. De verdad, qué orgullo para mí que hagan parte de mi reinado y del año más especial y más importante de mi vida”.
Candidatas
Barrio Abajo: Valery Pertuz
Buena Esperanza: Angie Berrio
Buena Esperanza 2: Valentina Acuña
Carrizal: Hilary Fernández
Ciudad Modesto: Sharick Orozco
Ciudadela 20 de Julio: Camila Ortega
El Campito: Michelle Arraut
El Carmen: Sarid Quintero
El Pueblo: María Ángel Melgarejo
Galán: Giselle Vega
La Alboraya: Shanina Parejo
La Esmeralda: Crystal Padilla
La Manga: Leydi Pérez
La Pradera: Cris Ripoll
La Sierrita: Isabella de Dios
La Sierrita 2: Wensy Castro
La Sierrita 3: Estefany Porras
Las Américas: Olga de Horta
El Romance: Lorena Rodríguez
Las Flores: Ariadna Maldonado
Las Malvinas: Valentina Salinas
Las Nieves: María José Osorio
Los Continentes: Estefany Méndez
Los Girasoles: María Camila Fernández
Los Olivos 1: Valery Figueroa
Los Rosales: Andrea Mariotis
Me Quejo: Valentina Cáceres
Montecristo: Andrea Ruíz
Nueva Colombia: Yusieth Oñate
San José: Saray Delgado
San José 2: Karla Sonet
San José 3: Valentina Rudas
Santo Domingo de Guzmán: Karla López
Santo Domingo de Guzmán 2: Marcela de Ávila
Villate: Keysi Fontalvo
Simón Bolívar: Diana Vega
Villas de San Pablo: Paula Escobar