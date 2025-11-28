Barranquilla ya respira su fiesta más amada. Noviembre está a punto de finalizar y cada vez más va tomando forma lo que será el Carnaval 2026, que no puede avanzar sin aquellas mujeres que en cada esquina de la ciudad se encargan de exaltar este patrimonio.

Ellas, las llamadas reinas populares vivieron este viernes uno de sus momentos más especiales con la presentación oficial e imposición de bandas desde la Plaza de La Aduana.

El evento se consolida como un programa de transformación social para cientos de mujeres en los barrios de la ciudad. Durante el lanzamiento, el director de Carnaval de Barranquilla S. A. S., Juan José Jaramillo, destacó la esencia del proyecto, recordando que el Reinado Popular “es una plataforma de liderazgo y empoderamiento femenino”, un espacio donde cada candidata recibe oportunidades reales para cambiar su vida.

Johnny Olivares

Para este año, el componente de formación se fortaleció de manera especial. Con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar, se diseñó un programa pensado para potenciar el liderazgo, la creatividad y las capacidades individuales de las 37 candidatas que representan a las distintas localidades de Barranquilla.

Entre ellas, se celebran los barrios que participan por primera vez y también el regreso de sectores emblemáticos que han sido parte de la historia carnavalera.

El Reinado Popular tendrá por primera vez a participantes de los barrios Los Continentes, El Romance, Los Girasoles y regresan, tras un periodo sin participar, Barrio Abajo, Alboraya, El Campito, El Carmen, Galán, Las Américas, Los Olivos, Nueva Colombia, Siape, Simón Bolívar y Villas de San Pablo.

La que este año ha tenido el honor de encarnar la esencia del certamen es Yuliana Rodríguez, quien obtuvo el título de Reina Popular 2025 representado al barrio El Santuario.

“Me da gratitud ver la plaza tan llena de todas las comitivas y las familias de las candidatas. Este programa es de formación y crecimiento para las niñas y que hoy haya 37 candidatas es algo que nos llena de mucho orgullo. Sé que todas harán un gran trabajo”.

Johnny Olivares

Para realizar la imposición oficial, llegó a tarima la Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, quien este jueves había compartido un cóctel con las 37 candidatas.

“Estamos reafirmando que ellas son las embajadoras de alegría a cada uno de esos barrios. Y de verdad me llena de orgullo tener a 37 mujeres soñadoras. Llenas de alegría, llenas de sueños. De verdad, qué orgullo para mí que hagan parte de mi reinado y del año más especial y más importante de mi vida”.

Candidatas

Barrio Abajo: Valery Pertuz

Buena Esperanza: Angie Berrio

Buena Esperanza 2: Valentina Acuña

Carrizal: Hilary Fernández

Ciudad Modesto: Sharick Orozco

Ciudadela 20 de Julio: Camila Ortega

El Campito: Michelle Arraut

El Carmen: Sarid Quintero

El Pueblo: María Ángel Melgarejo

Galán: Giselle Vega

La Alboraya: Shanina Parejo

La Esmeralda: Crystal Padilla

La Manga: Leydi Pérez

La Pradera: Cris Ripoll

La Sierrita: Isabella de Dios

La Sierrita 2: Wensy Castro

La Sierrita 3: Estefany Porras

Las Américas: Olga de Horta

El Romance: Lorena Rodríguez

Las Flores: Ariadna Maldonado

Las Malvinas: Valentina Salinas

Las Nieves: María José Osorio

Los Continentes: Estefany Méndez

Los Girasoles: María Camila Fernández

Los Olivos 1: Valery Figueroa

Los Rosales: Andrea Mariotis

Me Quejo: Valentina Cáceres

Montecristo: Andrea Ruíz

Nueva Colombia: Yusieth Oñate

San José: Saray Delgado

San José 2: Karla Sonet

San José 3: Valentina Rudas

Santo Domingo de Guzmán: Karla López

Santo Domingo de Guzmán 2: Marcela de Ávila

Villate: Keysi Fontalvo

Simón Bolívar: Diana Vega

Villas de San Pablo: Paula Escobar