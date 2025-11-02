Barranquilla cuenta ahora oficialmente con un día al año para que los salseros le den rienda suelta a toda la pasión que sienten por este género musical. La noche de este sábado en La Troja, la Alcaldía Distrital le brindó un homenaje póstumo a Edwin Madera, propietario del estadero más popular de la ciudad.

‘Guayacán’ Madera como era conocido, falleció el pasado lunes 27 de octubre, y ha sido honrado con un homenaje que da inicio a la celebración del Día de la Salsa en la capital atlanticense.

Declaramos el 27 de octubre como el Día de la Salsa, en homenaje an Edwin Madera, fundador de La Troja, símbolo de nuestra identidad caribe y patrimonio de la cultura barranquillera.



El secretario distrital de cultura, Juan Carlos Ospino y gerente de ciudad, Ana María Aljure, leyeron y entregaron a los familiares del carismático hombre de negocios el decreto No. 0704 de 2025, a través del cual se destacó la labor de gestor cultural y musical de Edwin Madera.

En el marco de este acto, que contó la asistencia de la viuda Darlin Celis e hijos del trojero mayor, y decenas de trojeros, ambos funcionarios anunciaron que desde el martes inician los trámites para la inclusión de La Troja en la lista de candidatos a Bienes de Interés Cultural del Distrito. El propósito de la inclusión de candidatos es visibilizar, preservar y conservar el patrimonio material e inmaterial de Barranquilla.

Cortesía Familiares de Edwin Madera estuvieron presente durante el homenaje.

El alcalde Alex Char Chaljub, tras presentar excusas por no poder asistir, como era su deseo, escribió en si cuenta de X: “Declaramos el 27 de octubre como el Día de la Salsa, en homenaje a Edwin Madera, fundador de La Troja, símbolo de nuestra identidad caribe y patrimonio de la cultura barranquillera. Con este decreto honramos su legado y la alegría que por décadas nos regaló desde ese templo de la música que le dio vida a nuestra ciudad. ¡Gracias, Guayacán, por tanto! Tu nombre seguirá sonando en cada esquina de Barranquilla”.

El Decreto 0704 del 30 de octubre de 2025, señala: “Artículo 1°. Institucionalización del Día de la Salsa. Declárase el 27 de octubre de cada año como el Día de la Salsa, en homenaje a la vida, obra y legado del gestor cultural Edwin “Guayacán” Madera, fundador del estadero La Troja, patrimonio cultural y musical de la ciudad de Barranquilla”.

De esta manera, el legado del Guayacán se seguirá escuchando y bailando en un lugar único en el mundo: La troja.