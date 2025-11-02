Barranquilla cuenta ahora oficialmente con un día al año para que los salseros le den rienda suelta a toda la pasión que sienten por este género musical. La noche de este sábado en La Troja, la Alcaldía Distrital le brindó un homenaje póstumo a Edwin Madera, propietario del estadero más popular de la ciudad.
Lea aquí: Lo que se sabe del accidente de tránsito en el que murió Jair Martínez, mánager de Delay Magdaniel
‘Guayacán’ Madera como era conocido, falleció el pasado lunes 27 de octubre, y ha sido honrado con un homenaje que da inicio a la celebración del Día de la Salsa en la capital atlanticense.
El secretario distrital de cultura, Juan Carlos Ospino y gerente de ciudad, Ana María Aljure, leyeron y entregaron a los familiares del carismático hombre de negocios el decreto No. 0704 de 2025, a través del cual se destacó la labor de gestor cultural y musical de Edwin Madera.
En el marco de este acto, que contó la asistencia de la viuda Darlin Celis e hijos del trojero mayor, y decenas de trojeros, ambos funcionarios anunciaron que desde el martes inician los trámites para la inclusión de La Troja en la lista de candidatos a Bienes de Interés Cultural del Distrito. El propósito de la inclusión de candidatos es visibilizar, preservar y conservar el patrimonio material e inmaterial de Barranquilla.
El alcalde Alex Char Chaljub, tras presentar excusas por no poder asistir, como era su deseo, escribió en si cuenta de X: “Declaramos el 27 de octubre como el Día de la Salsa, en homenaje a Edwin Madera, fundador de La Troja, símbolo de nuestra identidad caribe y patrimonio de la cultura barranquillera. Con este decreto honramos su legado y la alegría que por décadas nos regaló desde ese templo de la música que le dio vida a nuestra ciudad. ¡Gracias, Guayacán, por tanto! Tu nombre seguirá sonando en cada esquina de Barranquilla”.
Le puede interesar:“¡Gracias Shakira!” entonaron más de 47 mil almas en cierre de su gira por Colombia
El Decreto 0704 del 30 de octubre de 2025, señala: “Artículo 1°. Institucionalización del Día de la Salsa. Declárase el 27 de octubre de cada año como el Día de la Salsa, en homenaje a la vida, obra y legado del gestor cultural Edwin “Guayacán” Madera, fundador del estadero La Troja, patrimonio cultural y musical de la ciudad de Barranquilla”.
De esta manera, el legado del Guayacán se seguirá escuchando y bailando en un lugar único en el mundo: La troja.