Para celebrar la creatividad sin límites, los grandes sueños y esa forma única y colorida en que los pequeños ven el mundo, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, quiso rendirle un homenaje a la primera infancia con un vestido inspirado y creado por ellos mismos, y que luce en esta temporada donde celebramos a los niños.

El atuendo, lleno de fantasía y ternura, nació de los dibujos, ideas y mensajes que los pequeños de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) plasmaron con entusiasmo, convirtiendo su visión del Carnaval y de Barranquilla en este vestuario.

Desde el CDI Las Gardenias, Michelle Char compartió una mañana mágica llena de alegría, música, arte y sonrisas junto a los niños beneficiarios del programa.

El vestuario fue el resultado de una actividad creativa donde reflejaron, en cada traso, aquello que más les gusta de su ciudad: la alegría, la música, los desfiles, los disfraces y la energía que los hace sentirse orgullosos de ser barranquilleros.

La propuesta creativa fue llevada al diseño final por el artista y diseñador Jean Robechi, quien transformó las ideas y dibujos de los niños en un atuendo que captura la esencia del Carnaval desde la mirada de la primera infancia.

La jornada, liderada por el programa de Primera Infancia, de la Secretaría de Gestión Social, tuvo como propósito fortalecer el sentido de pertenencia cultural desde los primeros años, promoviendo el arte, la lectura, la creatividad y la tradición como herramientas de aprendizaje y desarrollo integral.

Durante la visita, la reina del Carnaval recorrió las diferentes estaciones del CDI, donde los niños y niñas participaron en actividades de lectura, pintura, danza, creación de alitas de ángelitos y juegos tradicionales, acompañados por el grupo de millo Fundartistik, que llenó de ritmo y sabor el encuentro.

Alcaldía de Barranquilla

“Llevar un traje diseñado por las manitos y la imaginación de nuestros niños y niñas es, sin duda, el mayor honor que he tenido como reina. Ellos son la inspiración más pura del Carnaval y me llenan el corazón de orgullo y ternura. Hoy celebramos su creatividad, su alegría y el amor que sienten por Barranquilla y nuestras tradiciones”, expresó Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

“Estas experiencias permiten que los niños vivan el Carnaval no solo como una fiesta, sino como una oportunidad para aprender, crear y sentirse parte de algo grande. Desde el programa de Primera Infancia seguimos impulsando espacios donde el arte y la cultura sean herramientas para su desarrollo integral”, afirmó Patricia Vargas, directora del programa de Primera Infancia.

La actividad reunió a más de 80 niños beneficiarios de CDI, junto a docentes, cuidadores y funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, quienes disfrutaron de una jornada llena de color, fantasía y tradición.

Con esta celebración, Barranquilla reafirma su compromiso con una primera infancia a otro nivel, en la que el arte, la cultura y la educación se unen para inspirar sueños, fortalecer identidades y sembrar amor por la ciudad y por su Carnaval.