El reconocido actor y cantante mexicano Mauricio Martínez anunció el pasado fin de semana que a sus 47 años está luchando por quinta vez contra el cáncer de vejiga. El intérprete contó que llevaba siete años libre de la enfermedad y se mostró optimista sobre el tratamiento al que se someterá para vencer nuevamente el tumor.

Lea: Murió Kimberly Hébert, actriz de ‘The Big Bang Theory’ y ‘Anatomía de Grey’, a los 52 años

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar vs el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, escribió Mauricio Martínez en una publicación en su cuenta de Instagram.

El actor fue diagnosticado por primera vez con cáncer en 2010 y gracias a la detección temprana pudo superar este problema de salud en poco tiempo. Sin embargo, los tumores en dicho órgano han reaparecido cuatro veces, lo que ha implicado un estricto seguimiento del estado de esa zona de su cuerpo.

Esta vez el cáncer también fue detectado en etapa temprana, lo que otorga mayores esperanzas de recuperación.

Lea: Sicarios asesinaron al ‘influencer’ Jhosue Morante cuando se movilizaba en su vehículo

“Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, agregó Mauricio Martínez.

En ese sentido, expresó firme optimismo en que ganará la batalla otra vez. “Hoy soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez. Continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte… y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”.

Lea: Luisa Postres se refirió a polémica por oferta laboral: “La embarré, y vengo a dar la cara”

Mientras avanza su tratamiento, terminará de escribir un libro en el que lleva trabajando un año.

“Este libro me llena de muchísima emoción y felicidad poder compartir pronto con todos ustedes. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar”, concluyó.

Mauricio Martínez fue el quinto mexicano en protagonizar un musical de Broadway y ha participado en telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ y ‘La mujer del vendaval’.