El mundo de las redes sociales está de luto tras el fallecimiento del ‘influencer’ Jhosue Desiderio Morante Crespo, quien fue atacado a tiros registrado en Manta, provincia de Manabi, en Ecuador, el pasado 3 de octubre.

Según información de las autoridades, el generador de contenido se movilizaba como copiloto en una camioneta de color negro por la vía que conecta a Barbasquillo con San Mateo, cuando fue interceptado por hombres fuertemente armados.

Al parecer, los criminales se acercaron a pie hasta el vehículo y dispararon en diferentes oportunidades, dejado heridos a sus ocupantes; luego se dieron a la huida a bordo de motocicletas.

El creador digital falleció en el lugar de los hechos, mientras que el conductor de la camioneta resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un centro asistencial cercano.

Luego del ataque, perpetrado aproximadamente a las 5:30 de la tarde del viernes, unidades de la Policía arribaron al lugar y hallaron al menos 15 indicios balísticos de arma de fuego calibre 9 milímetros.

De acuerdo con el medio Metro Ecuador, unidades de la Fiscalía de Manta y la Policía Judicial trabajan en la recolección de evidencia y revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los atacantes.

Jhosue Desiderio contaba con más de 139.000 seguidores en Instagram, y se describía como empresario y creador de contenido cinematográfico.

En sus redes sociales publicaba imágenes de sus viajes internacionales y vehículos de lujo, lo que le permitió ganar reconocimiento en la industria ecuatoriana.

Vale mencionar, que Morante Crespo también había sufrido un fuerte accidente en 2024, en el que falleció la modelo Andrea Peñaherrera de 23 años. En ese momento, se transportaba en un Cadillac valorado en 243 mil dólares.