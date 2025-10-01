Este jueves, a partir de las 8:00 de la noche, en el Movistar Arena de Bogotá, se llevará a cabo la final nacional de la Red Bull Batalla Colombia. 16 MC’s buscarán la corona, lista en la que hay en total de tres representantes de la costa Caribe.

Leer también: Fiscalía investiga a Blessd: lo acusan de secuestro, de amenazas de muerte y de obligar a muestras de sangre por supuesto robo

El más conocido es Gerson Plata, Filósofo, barranquillero quien tendrá su quinta participación en la competición. Aunque es de la capital del Atlántico, en esta ocasión también representará a Soacha, lugar donde ganó la regional y donde ha vivido en los últimos años.

Por su parte, desde Santa Marta, estará en la final Simón Alejandro Bohórquez, conocido en las batallas como Django, quien apenas cuenta con 20 años y vive en Bogotá. En 2024 participó en la nacional y perdió en octavos de final.

También estará Sebastián Hernández Orozco, Cbass, ganador de la plaza de Cartagena.

Por otro lado, también están en la lista viejos conocidos como Valles T, tres veces ganador de la nacional, y Marithea, ganadora del 2021. De igual forma buscarán la corona otros freestylers como Coloso, Airon, Ken Zingle, Andy Ink, Fat N, Puppy, Flama, Gafas, J1, Lil White y Tormenta.

Importante: Empezó octubre y los reyes del Carnaval de Barranquilla ‘descongelan’ al Checo Acosta

RBN y Big Killa de Medellín, y Yoda Bebop de Bogotá, serán los jurados y los conductores serán Nazo y Arci. El DJ será Ratrace.

El ganador de la nacional Colombia representar al país en la Red Bull Internacional, que se disputará en Chile en el mes de 2026.

En cuanto al formato, pasará por octavos de final, luego cuartos, semifinal y final.