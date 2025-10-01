“Yo no sé qué pasa cuando llega octubre, yo no sé qué pasa, pero paso alegre”, canta Checo Acosta en Me rasca el galillo. Y octubre, en Barranquilla, siempre tiene ese algo especial, pues, trae consigo el olor a fin de año y con ello, el sentimiento de que el Carnaval está cada vez más cerca. Fiel a la tradición, el “príncipe de la fiesta” volvió a ‘descongelarse’ para encender el ambiente, esta vez gracias al amor de su hija, Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026.

El anuncio llegó a través de un video publicado por Carnaval S.A.S., en el que la ciudad aparece insólita. Está cubierta de nieve, con la Catedral, el estadio Metropolitano, el Gran Malecón y la Casa del Carnaval petrificados por el frío. Un escenario imposible en la vida real, pero que simboliza la ausencia de la alegría barranquillera cuando el Carnaval aún no ha llegado.

En ese ambiente aparecen los reyes del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury, acompañados de los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz. Juntos esperan que la música de Checo despierte la ciudad.

El clip tiene como banda sonora Me rasca el galillo, canción que ya se siente como la antesala musical del Carnaval. Con su estribillo, Checo devuelve a Barranquilla el calor que la hace única y logra que, aunque falten meses, las piernas empiecen a bailar solas.

El momento más conmovedor llega cuando Sharon logra “despertar” a su padre. Un gesto entre ambos derrite el hielo y da paso a la fiesta. La escena concluye con los Cantores Killeros, grupo barranquillero que en los últimos años ha animado los Halloween de la ciudad, y que ahora suma su energía a la apertura de la temporada carnavalera.