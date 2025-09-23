Este miércoles 24 de septiembre a las 6:30 p. m., desde la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla (FCAB) los invitamos al concierto “Barranquilla, un canto de paz. Una sinfonía con sentido social”, que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Alemán de Barranquilla, con entrada libre hasta completar aforo.

Este encuentro busca promover la paz, la cultura y la transformación social a través de la música, reuniendo a instituciones comprometidas con el desarrollo cultural y comunitario de la región.

La actividad es organizada por la FCAB, la Fundación Grupo Altamira y la Fundación Acesco, con el apoyo del Colegio Alemán de Barranquilla, el Colegio Altamira y Acesco, que se suman para hacer posible este espacio de arte y reflexión para la ciudad.

Se presentarán: la Orquesta Sinfónica Juvenil Colegio Alemán de Barranquilla, Orquesta de Cuerdas del Colegio Altamira Internacional de Barranquilla y la Banda Sinfónica Fundación Acesco.

Este concierto representa una oportunidad para vivir la música como un lenguaje universal que inspira, conecta y transforma, fortaleciendo los lazos entre cultura y comunidad.

En esta velada participará como invitado especial: la Fundación Fundavé, que desde hace más de dos décadas abre caminos de inclusión para niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual en Barranquilla y el Atlántico. Su labor ha tejido historias de esperanza a través de la educación, la cultura y la defensa de los derechos, mostrando que la verdadera luz está en las oportunidades.

Link de registro gratuito: https://www.fundcolomboalemanabaq.org/concierto-en-barranquilla-un-canto-de-paz-una-sinfonia-con-sentido-social/