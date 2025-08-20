Un angustiante momento vivió la influencer australiana Eli Moulton, quien por poco muere asfixiada durante una gala privada luego de que la bufanda de su vestido quedara atrapada en las llantas de un carro y la ahorcara accidentalmente.

Lea más: ¿Qué debe hacer si siente mareo mientras hace ejercicio en el gimnasio?

La creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram imágenes y videos del incidente, en los que mostró las marcas que le quedaron en el cuello tras el accidente. “El vestido que me estranguló”, escribió en una de las publicaciones que generó preocupación entre sus seguidores.

La mujer utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre los riesgos que se corren con este tipo de prendas al subirse o bajarse de un carro.

Según relató Moulton, había escogido un elegante vestido negro largo con una bufanda del mismo tono como accesorio para asistir a la gala. Sin embargo, cuando se disponía a subir a un vehículo, la tela que se arrastraba hasta el suelo quedó atrapada en las llantas. Al arrancar, la tela apretó tanto su cuello que por poco termina ahorcada.

Por fortuna, la situación se manejó inmediatamente, el vehículo se detuvo y se logró liberar a la mujer. Sin embargo, las marcas en su cuello mostraron que solo en cuestión de segundos la tela de la bufanda le quemó el cuello y por poco le quita la vida.

Ver más: El MAMB presenta Corazón del Mundo, el primer documental de Naty Botero

Eli también acompañó su advertencia con un consejo, “un recordatorio para las damas: ¡quítese la bufanda antes de entrar o manejar maquinaria pesada!”.

La publicación de Moulton desató cientos de mensajes de preocupación y apoyo de sus seguidores, “eso es aterrador. Se ve doloroso también”, “ella es una luchadora, ninguna bufanda la romperá”, y hasta comparaciones con el caso de la bailarina Isadora Duncan, quien murió en 1927 tras un accidente similar con un pañuelo de seda.

Aunque el hecho causó impacto, la australiana trató de tomarlo con humor en sus historias, donde aseguró que se encontraba bien y bromeó sobre su recuperación. “Ni siquiera el filtro de París me ayuda. Vamos a ponerle un vendaje médico. No se preocupen, sigo con el ánimo alto. Estoy prosperando y sobreviviendo”, escribió.

Lea también: Zack Snyder rodará en Colombia su nueva película ‘The Last Photograph’

Moulton también aprovechó para lanzar un mensaje sobre la exposición pública en internet: “Comparto cosas en mis redes sociales para mis seguidores que eligen seguirme a mí y a mi vida, no para que sean recogidas y compartidas por cualquier medio de comunicación. Entiendo completamente que es parte de estar abierta en redes, pero solo un recordatorio, sean amables al comentar sobre personas que no conocen”.