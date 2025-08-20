El Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) abre sus puertas este jueves 21 de agosto, a las 6:00 p.m., en su sede del World Trade Center (Calle 76 No. 54-11, local B3), a un encuentro con el cine, la música y la espiritualidad. La protagonista de la velada será la artista colombiana Naty Botero, quien presentará su primer largometraje documental: Corazón del Mundo.

Este trabajo audiovisual marca el debut de Botero como directora y nace de una búsqueda personal. Tras una reconocida carrera musical desde las grandes ciudades, la artista decidió retirarse a la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio ancestral considerado por los pueblos indígenas como el verdadero “corazón del mundo”. Durante quince años convivió con comunidades kogui, sumergiéndose en sus tradiciones y descubriendo una forma distinta de entender la vida, la naturaleza y la relación espiritual con la tierra.

Corazón del Mundo es un relato íntimo y conmovedor que entrelaza la historia personal de la artista con la sabiduría de culturas milenarias. La película recoge rituales de pagamento, conversaciones con líderes espirituales y paisajes que transmiten la fuerza vital de la Sierra, en un lenguaje cinematográfico que conecta lo humano con lo sagrado.

El público barranquillero podrá disfrutar de la proyección y, además, escuchar de primera mano a Naty Botero, quien compartirá sus reflexiones sobre este proceso creativo y espiritual. Será un espacio de diálogo donde la artista mostrará cómo el arte, la música y el cine pueden convertirse en caminos de transformación y reconciliación con la naturaleza.

Con este evento, el MAMB reafirma su papel como un espacio de encuentro de las artes contemporáneas, donde confluyen distintas voces y sensibilidades. La entrada es libre hasta completar aforo.