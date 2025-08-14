La cubana Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas a nivel internacional. Sus predicciones han sorprendido a las millones de personas que siguen cada día su contenido en redes sociales y programas de televisión.

YouTube Mhoni Vidente Mhoni Vidente alertó por lo que puede pasar a finales de octubre.

De hecho, hace unas semanas Mhoni Vidente se volvió viral por su predicción sobre la alerta de tsunami provocada por el terremoto de magnitud 8,8 que sacudió el 30 de julio a la península rusa de Kamchatka.

@elheraldodemexico ¡Lo hizo una vez más! Mhoni Vidente predijo el tsunami que ha puesto en alerta al mundo tras el sismo de 8.8 en Rusia 🔴 ♬ original sound - elheraldodemexico - elheraldodemexico

Asimismo, todos los días comparte sus predicciones para los signos del zodiaco. En ese sentido, Mhoni Vidente indicó que este jueves 14 de agosto habrá movimientos energéticos que ayudarán a muchas personas a aclarar sus ideas y planes en los ámbitos personal, familiar y de pareja.

Aries

Conocerá personas interesantes y talentosas que le estimularán mentalmente. Favorable, en general, para estudio y educación.

Tauro

Tratará de aclarar algunas cosas de su pasado para comenzar de nuevo. Día tranquilo, pero de muchos logros.

Géminis

En amor los sentimientos se harán más profundos. Día especial para la vida social y un entorno familiar será lo más adecuado. Diviértase sin excederse.

Cáncer

Tendrá más éxito investigando planes de inversión que discutiéndolos. Por el momento será mejor mantener en reserva sus ideas.

Leo

Se sentirá bastante cómodo con su rutina laboral. Pero evite mostrarse complaciente. Tenga cuidado de no pasar por alto detalles importantes.

Virgo

Será mejor que se apegara a lo ya probado y constatado en el plano laboral. En otras palabras, sea conservador. Esta noche, sobresaldrá en lo social.

Libra

Enfrente una situación con la cabeza alta en vez de esquivarla. Encontrará las palabras justas para expresarse. No preste atención a un comentario.

Escorpio

En el amor, la fantasía podrá darle lugar a ver las cosas con claridad. Plantee su situación evitando ser temperamental. Buenas ideas en lo doméstico.

Sagitario

Encontrará un aliado especial para compartir sus aventuras. Beneficios a través de relaciones públicas. Muéstrese sincero y leal.

Capricornio

Los asuntos domésticos y familiares demandarán organización, planificación y acatamiento. No se sentirá cómodo en el hogar a causa del aburrimiento.

Acuario

Posible desilusión en el plano laboral pero esto no será el fin del mundo. Recobre sus fuerzas. Invitación a un viaje o una cita por la noche.

Piscis

Ampliará sus contactos sociales. No quiera ser usted solo el alma de una fiesta. Tenga consideración por los demás, aunque seleccionando a sus invitados.