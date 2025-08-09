La actriz colombiana Paola Rey, recordada por su papel de Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes, confirmó que está separada del actor Juan Carlos Vargas, con quien estuvo casada por más de diez años y tuvo dos hijos.

En declaraciones recientes, Rey reveló que la ruptura se produjo hace más de dos años, pero que ambos decidieron mantenerlo en privado para procesar la situación lejos del foco mediático y proteger a sus hijos, Oliver y Leo.

La pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela Montecristo (2007) y, desde entonces, formaron una de las relaciones más sólidas de la farándula nacional. Incluso, emprendieron juntos proyectos audiovisuales y comerciales, como la productora Cinco Amarillo.

Aunque no profundizó en las causas de la separación, la actriz aseguró que la relación entre ambos se mantiene en buenos términos: “Tenemos una relación de respeto y colaboración por el bienestar de nuestros hijos. Él es un gran papá y eso es lo más importante”, afirmó.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, quienes consideraban a la pareja como un ejemplo de estabilidad en el medio artístico colombiano.

Actualmente, Paola Rey combina su carrera actoral con su faceta como empresaria y creadora de contenido, mientras que Juan Carlos Vargas continúa activo en la televisión y el teatro.