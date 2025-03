La actriz Paola Rey se ha caracterizado por interpretar grandes personajes en la televisión colombiana por su gran talento y belleza.

Los televidentes la recuerdan en su papel de Jimena Elizondo, en ‘Pasión de Gavilanes’, que la lanzó al estrellato internacional. Igualmente, Rey ha podido interpretar a diversos personajes en la actuación.

En una entrevista que tuvo la actriz en la Revista Semana reveló que aunque es muy buena para todos los personajes, ha tenido que poner límites, y más en las escenas donde su cuerpo se debe exhibir.

Desde hace varios años Paola le ha dicho que no a las escenas íntimas, pues piensa que como madre, podría afectarle a sus hijos.

“Yo siento que hay cosas que ya no haría porque soy mamá de dos niños de 11 y 6 años, entonces siento que hay algún tipo de escenas que más bien no estaría dispuesta a hacer, porque obviamente estamos en un mundo en el que existen las redes sociales, que son un tema masivo y que ya sé que todas las cosas que yo haga, los van a afectar y eso es algo que no quiero”, dijo.

Aseguró que en estos momentos está para hacer otras cosas. “Escenas muy sexuales o cosas así, por lo menos en este momento de mi vida que tienen esas edades, no lo haría. Ahorita no estoy para hacer escenas o personajes que sean demasiado explícitos”.

“Es que son muy chiquitos y siento que aunque hay que cuidar todas las edades, en este momento son muy pequeños como para que vean a su mamá, tal vez en un personaje que de pronto no puedan entender todavía”, finalizó.