El programa matutino de ‘Mañana Express’ que se trasmite por el Canal RCN comienza una nueva etapa con la salida de una de sus presentadoras y el ingreso de su reemplazo, lo que marca la finalización de un nuevo capítulo en su vida.

Lea también: Ecomoda abre sus puertas como abrebocas de la segunda temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’

Se trata de María Fernanda Díaz quien a través de su cuenta de Instagram informó a sus seguidores de su renuncia al matutino.

“Hoy quiero compartirles una noticia especial: cierro un ciclo hermoso en RCN Fue una etapa llena de aprendizajes, retos, amigos y crecimiento. Me llevo grandes recuerdos, muchas lecciones y un profundo agradecimiento con todo el equipo y quienes me acompañaron en este camino”, escribió.

Lea también: Carnicero explicó error que suelen cometer las personas a la hora de comprar carne molida: “Se queda más seca”

Sin dar muchos detalles aseguró que su trabajo no para y de ‘Mañana Express’, en el que duró seis meses, salta a otro proyecto del que no quiso hablar mucho.

“Vienen proyectos nuevos, cosas que me ilusionan profundamente y de las que pronto les hablaré con más detalle. Gracias a quienes han estado ahí siempre, por su apoyo y su cariño. Estoy feliz y llena de energía para lo que viene”, escribió en Instagram.

Lea también: Ella es Isa, la modelo webcam que tiene flechado a Anthony Zambrano en ‘El Desafío’

En su reemplazo llega Danny Galvis para hacerle compañía Ana Karina Soto y Carlos Marín. Así lo dio a conocer también en sus redes en la que dijo sentirse muy feliz por el nuevo proyecto y así fue la respuesta de los televidentes.

“Tengo la dicha de contarles que a partir de ahora nos encontramos también en las mañanas del Canal RCN en ‘Mañana Express’. Feliz de hacer parte de este gran equipo y de seguir creciendo mientras hago lo que amo. Gracias a todos los que han estado en el camino, conectados conmigo en la radio, la ficción, la TV. Gracias a los que han creído y bienvenidos los que llegan”, señaló.

Lea también: Estos son los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ que trabajan como modelos webcam

“Que dura eres, no hay límites. Sigue creciendo”, “te viiiiiii y fui muy feliz”, “¡La más pro!”, “que bueno verte todos los días. Felicitaciones Danny muchos éxitos”, “Felicitaciones Danny Galvis éxitos en este nuevo comienzo y Dios te tiene para grandes cosas un fuerte abrazo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por su parte, los seguidores de María Fernanda se sintieron un poco tristes por su adiós, pero al mismo tiempo contentos los nuevos proyectos que se le vienen: “La mejor energía y éxitos en los nuevos retos”, “Dios ilumina tu camino. Te quiero, mi Mafe”, “”Si hay equipo hay conquista". Éxitos en este nuevo proyecto”, “Ni aún el cielo es el límite, tu talento, dedicación, valores y profesionalismo siempre te estarán llevando a niveles maravillosos”.