Ayudar a otros y contribuir al bienestar de una comunidad sin esperar una recompensa material es un acto de amor hacia la sociedad que pocas personas realizan. Se dice que cuando se ayuda al prójimo, la vida tarde que temprano ofrece alguna recompensa.

Servir a los que más es precisamente lo que hace la comunicadora social-periodista y relacionista pública barranquillera Taty Henríquez, quien recientemente jugó un papel importante en The President’s Volunteer Service Awards (PVSA) 2025, reconocimientos oficiales de la Casa Blanca.

Por ser parte del grupo de personas con gran liderazgo y compromiso con los inmigrantes latinos que llegan a tierras americanas, y por dedicar su tiempo y habilidades al servicio comunitario se hizo acreedora a este reconocimiento.

En diálogo con EL HERALDO, la periodista contó cómo llegó a Estados Unidos para empezar a ser parte del programa (PVSA), cómo ayuda a los inmigrantes y cuál es el mensaje que busca transmitir a las personas que dedican su tiempo y habilidades al servicio comunitario.

Trabajando por los demás

Taty llegó a Estados Unidos en el 2001, impulsada por el deseo de crecer profesionalmente, pero también con el propósito de aportar con su experiencia en el desarrollo de la comunidad hispana.

“Desde aquel momento este país ha sido el escenario donde he podido servir, comunicar y construir un propósito con un gran impacto. Ya hoy soy ciudadana estadounidense, y la verdad me siento profundamente agradecida con esta nación, porque me ha permitido desarrollarme y sentirme espectacular”, contó la barranquillera.

En el trayecto de descubrir en qué proyectos podía trabajar, y tras haber sido parte de varias plataformas de liderazgo, la comunicadora se encuentra con el programa Premios Presidenciales al Servicio Voluntario de la Casa Blanca. Allí vio una gran oportunidad de poder visibilizar el servicio voluntario desde las comunidades hispanas.

“Como barranquillera viviendo en Estados Unidos, me comprometí a liderar una edición con sello latino, elevando historias de servicio que muchas veces no tienen micrófono, pero que mueven montañas en silencio. Así nació la Edición Honor Hispano 2025, que organizamos desde e-Mage Consulting Group, junto a aliados claves como la Academia Internacional de Capellanía entidad acreditada para entregar los premios en el Estado de Florida”, expresó.

¿Cuál es su labor?

Dentro del el trabajo de voluntariado está el apoyo a programas educativos, tutorías, y enseñanza de idiomas. En este campo fue que Taty pudo realizar sus aportes. “Comencé enseñándoles inglés a la población migrante que recién llegaba a Norteamérica, fue algo que me llenó mucho, porque de alguna manera podía ver cómo ellos iban desarrollándose en un país distinto al suyo”.

Después de pandemia, la comunicadora también pudo dar vida a una red de ayuda económica para mujeres viudas.

Para Henríquez, esta experiencia en su vida ha sido de gran impacto, teniendo en cuenta que aquí se conocen historias muy conmovedoras, pero que al final siempre terminan con un buen resultado.

“Me impactó la historia de una mujer divorciada con dos hijos autistas que no solo lucha día a día por ellos, sino que creó una fundación para ayudar a familias que se encuentran en situaciones similares. Estas historias me recuerdan que el servicio voluntario es también una forma de sanar, de trascender”, dijo a esta casa editorial.

Orgullosa de servir

Para muchos inmigrantes, ser reconocidos oficialmente por su servicio en Estados Unidos representa no solo un logro personal, sino un acto de validación cultural. Eso evidencia que servir también es construir ciudadanía.

cortesía

“Es un honor y un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Representar a mi comunidad, y especialmente a mi ciudad Barranquilla, a mi Departamento del Atlántico, en un escenario que entrega reconocimientos firmados por la Casa Blanca, eso me llena de gratitud. Pero más allá del protocolo, esto significa que el servicio, cuando se hace con amor, también puede ser reconocido con dignidad”, anotó.