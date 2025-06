El Carnaval de Barranquilla está de luto. Este jueves se conoció el sensible fallecimiento de Luisa Orozco, fundadora de la danza Paloteo Bolivariano de Rebolo y una de las gestoras culturales más importantes de la fiesta.

Esta noticia se da luego que el 12 de mayo había fallecido su hija Edaida Orozco, quien continuaba su legado.

La gestora quien también era directora de Los Hijos del Paloteo Bolivariano dedicó su vida a la salvaguarda de las danzas tradicionales del paloteo, transmitiendo este legado ancestral a nuevas generaciones.

Luisa trabajó por la preservación y transmisión de los saberes tradicionales, aportando de manera invaluable a la formación de nuevas generaciones, especialmente en el suroriente de Barranquilla, creando el semillero para la danza del Paloteo

Con su danza, inscrita en Carnaval desde 1999, ganó más de 15 Congos de Oro, preservando su inmenso legado folclórico. Fue homenajeada con el reconocimiento Vida y Obra de la Tradición otorgado en 2023, el cual fue recibido por su hija Edaida Orozco, directora del Paloteo Bolivariano, quien también falleció el pasado mes de mayo.

Juanita, como le decían de cariño familiares y vecinos, se consideraba una guerrera que gracias a su amor por el Carnaval ha librado duras batallas para mantener durante 28 años esta danza en la que sus integrantes no pagan un solo peso.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luisa Orozco, directora de Los Hijos del Paloteo Bolivariano y fundadora del Paloteo Bolívariano de Rebolo, danza tradicional inscrita en el Carnaval desde 1999 y galardonada con más de 15 Congos de Oro.



En 2023, Luisa fue homenajeada… pic.twitter.com/IC9kLCIbXs — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) June 5, 2025

“No cobramos inscripción, les regalamos el uniforme, meriendas, transporte, mejor dicho hasta las nodrizas. Aquí tanto el grupo infantil como el de adultos lo integran personas de escasos recursos, trabajan como vendedores ambulantes, bicicocheros o son madres cabeza de hogar, pero gracias a mi Jesús de Nazarteh jamás nos ha faltado nada para cumplir nuestra cita anual”, contó Juanita en su momento a EL HERALDO.

En su casa tiene una especie de minimuseo en el que guarda con recelo los 18 congos de oro que ha ganado en el Carnaval de Barranquilla (9 con los infantiles y 9 con los adultos). La colección de trofeos la complementan 5 toritos de oro concedidos por el Carnaval del Suroccidente y varios reconocimientos, menciones y exaltaciones por la labor que cumple en pro de la salvaguarda de nuestra tradición.

“El paloteo me ha dado la satisfacción más grande de mi vida. Me hace feliz servirle a mi Barranquilla, porque yo quiero a mi tierra sobre todas las cosas. Donde he ido siempre he defendido a mi ciudad”, dijo también.