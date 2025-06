En el cine del Caribe hay un espacio necesario para la mirada femenina que se abre camino en los grandes circuitos del mundo. ‘Así es la vida’, la ópera prima de la barranquillera Carmen Viveros, formó parte del grupo de proyectos seleccionados para representar a Colombia, en la sección de industria del DOCSBarcelona, uno de los certámenes más importantes de Europa, dedicados al cine documental, el cual se celebró en la ciudad condal del 8 al 18 de mayo de 2025.

Lea Roberto Gómez Bolaños seguirá sacando risas en ‘Chespirito: sin querer queriendo’

La producción de la película está a cargo de la compañía de producción Mango Producciones, bajo la dirección de la guajira Lee Morales, con el apoyo de Aguacate Audiovisual, en calidad de productor asociado.

El proyecto, cuya investigación empezó a desarrollarse en el Departamento Cinéma du réel de la Haute Ecole d’ Arts et de design de Ginebra (Suiza) ya ha pasado por espacios que potencian las historias y la participación de la mujer en la industria audiovisual colombiana como FemLab del Festival Internacional Cine en Femenino, el Cluster MIA del Festival Internacional de Derechos Humanos y SAPCINE Salón de productores y proyectos cinematográficos.

Aquí Ana muestra sus ‘Armas’ como toda una ‘Bailarina’

La historia, rodada entre Suiza, Estados Unidos y Colombia, entre otros lugares, que combina el documental observacional con el ensayo audiovisual autobiográfico, sigue los pasos de la directora inspirada en la lectura de Siddhartha, libro del nobel suizo-alemán Herman Hesse.

Construida de manera capitular, la película abre espacios de escucha para un grupo de mujeres del caribe colombiano, en diálogo con sus memorias personales vinculadas a la cultura de sus territorios y su relación con el medio ambiente.

Además Fiscalía y defensa de Harvey Weinstein concluyen los alegatos y el juicio se encamina a su final

En palabras de la directora, “a través de la tradición oral y los mitos del caribe colombiano, todas estas mujeres reflexionan sobre el rol impuesto por la cultura, la geografía y el devenir de sus vidas desde su propia sensibilidad, afectos y memoria. ‘Así es la vida’, es un viaje cargado de sabiduría y esperanza”.

La película llegó a la sección de industria del DOCSBarcelona para buscar alianzas con productores y distribuidores en Europa interesados en apoyar su recorrido en el circuito de festivales y otras pantallas que se ajusten al perfil de la película, en la que resuenan voces del caribe global.

También ‘Cómo entrenar a tu dragón’: ¿Dónde ver la trilogía animada antes del estreno del live action?

Cortesía

Reencuadrando el Caribe documental femenino

En el marco del mismo evento, también fue posible encuadrar el caribe documental femenino, gracias a una propuesta de la plataforma Encuadradas, liderada por Delfina Chacón y dedicada a promover el trabajo de la mujer en la producción de cine y el audiovisual del caribe colombiano, en alianza con la organización catalana Done Visuals y la Muestra Internacional Documental de Bogotá.

En la jornada, que se llevó a cabo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pudieron verse las obras: “Two-spirit” de Mónica Taboada; “Fishing her: mujeres de sal”, de Ana María Jesse Serna; La poderosa, de Mavis de la Ossa; y Redbird and other birds de Julieta María. Seguido de un conversatorio moderado por la documentalista colombiana Mar López Zapata, en torno al cine hecho en el Caribe colombiano y el trabajo de investigación y divulgación de Encuadradas.

Más David Attenborough vuelve al mar: un llamado urgente y esperanzador por nuestros océanos