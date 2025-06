Este 12 de junio llega a las salas de cine de Colombia una de las historias que más han cautivado espectadores a lo largo de estos 15 años. Cómo entrenar a tu dragón estrenará su película de acción real para revivir este clásico animado.

Por ello, ¿qué mejor que esperar el estreno que viendo nuevamente la trilogía? Pues bien, si desea ser de esos que quiere revivir este clásico basado en el libro de la autora británica Cressida Cowell, Universal+ incorporó a su catálogo para Latinoamérica, las tres películas completas que integran el maravilloso mundo de aventuras del cine de animación.

En este universo los adolescentes y adultos vikingos combaten dragones en una comunidad llamada Berk. Sin embargo, uno de ellos, Hiccup Horrendous Haddock III, es considerado demasiado débil para combatir. Un día, se produce un hecho inesperado: el joven entabla una amistad con un tierno dragón denominado Furia Nocturna o Chimuelo, a quien ayuda a volar. El vínculo entre ambos se volverá inquebrantable y ambos darán el primer paso hacia una convivencia apacible entre humanos y dragones.

Esta historia crea un universo único, lleno de dragones y fantasía, y en este contexto, estas criaturas fantásticas que son tan importantes en muchas culturas cobran un rol protagónico con un acercamiento lleno de empatía y cariño. La trilogía transformó la vida de su director, quien también se inspiró en otra famosa saga para llevarla a cabo.

“La trilogía significó mucho para mí, porque crecí como un niño fan de Star Wars. Esas tres primeras películas representaron muchísimo para mí, en cuanto a la creación de mundos y personajes cautivadores, que se desarrollaban y se mantenían fieles a sí mismos en un mundo vikingo, un mundo en constante expansión, con un número ilimitado de islas que podíamos crear, dragones, y un gran elenco de personajes que se sienten universales”, expresó Dean DeBlois.

Se enfoca en el crecimiento de su personaje principal, Hiccup (con la voz de Jay Baruchel), un adolescente que atraviesa un proceso de transformación que le permite cobrar identidad propia por fuera de los deseos de su padre, una figura estoica para la comunidad de Berk, quien representa la autoridad.

De acuerdo a lo expresado por DeBlois, su objetivo era que el camino transitado por este adolescente de 15 años fuera atractivo para la audiencia. “Es un personaje que está frente a encrucijadas que debe afrontar, pasando de la infancia a las consecuencias más sobrias y graves de la edad adulta, un que todos tenemos que vivir”.

Resalta los valores de la amistad, a través del vínculo que se gesta entre Hiccup y el dragón protagonista, quien termina apodándose Chimuelo. De esta manera, la trilogía remarca cómo dos personas de diferentes mundos pueden encontrar un lenguaje en común, por lo que la propuesta, tan llena de vida y emotividad, es imprescindible para ver en familia.

Un recorrido por la imperdible trilogía

Cómo entrenar a tu dragón (2010). La primera película de la saga fue nominada a dos premios Oscar y es un gran comienzo que muestra cómo Hiccup, un adolescente que vive bajo las reglas de su rígido padre vikingo en la comunidad de Berk, entabla una amistad con el dragón Chimuelo. El film, codirigido por Dean DeBlois junto a Chris Sanders (The Wild Robot), cuenta con las voces de Jay Baruchel (This is the End), Gerard Butler (Olympus Has Falen) y America Ferrera (Barbie).

Cómo entrenar a tu dragón 2 (2014). Cinco años después de la primera parte, en esta secuela vemos cómo Hiccup y Toothless se embarcan en una aventura para descubrir territorios vírgenes que no estarán exentos de peligros, a pesar del pacto tácito entre los humanos y los dragones de tener una convivencia pacífica. Para este largometraje también pusieron sus voces Cate Blanchett (The Lord of the Rings) y Kristen Wiig (Bridesmaids). Esta secuela también recibió una nominación al Oscar.

Cómo entrenar a tu dragón 3 (2019). La última entrega de la saga animada, que obtuvo una nueva nominación al premio de la Academia, es una despedida descrita por su director como “agridulce”. La historia muestra a Hiccup como jefe de Berk, siempre junto a su aliado Chimuelo, quien en esta ocasión lo ayuda a rescatar dragones que fueron capturados y que encontrarán su refugio en Berk.

