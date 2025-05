La mancha roja está de vuelta, el silvestrismo se ha estremecido esta semana tras el estreno del álbum ‘El último baile’ en el que el cantautor guajiro Silvestre Dangond vuelve a cantar acompañado de las notas del acordeonero sincelejano Juancho De la Espriella con quien marcó a distintas generaciones.

Además de la salida de esta producción que empieza a posicionar varios más canciones en plataformas digitales, entre estas ‘Volvamos a ser novios’, ‘El buitre’ o ‘Torcida’, en la noche de este jueves el propio urumitero confirmó fechas de lanzamiento en vivo en importantes ciudades.

Si bien el gran lanzamiento será en el Parque de la Leyenda Vallenata donde ofrecerá conciertos el 30 de mayo, 31 de mayo y 1 de junio; ahora Silvestre revela que presentará en el estadio El Campín de Bogotá el 30 de agosto.

“Regreso luego de año y medio junto a mi compadre Juancho”, expreso el artista urumitero en un live.

También hará lo propio en el estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo 20 de septiembre, tal como lo había revelado en exclusiva a EL HERALDO el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.

El de Barranquillla sería un concierto especial debido a que se trataría del último que se realizaría antes de que el escenario deportivo sea sometido a una ampliación de sus gradas.

“Nos tomaremos la capital de la costa caribe. He tocado en todos los estadios del país, pero me faltaba el Metropolitano, así que se me hace un nudo en la garganta de la emoción”, expresó Dangond.

Calentando el ambiente

Para calentar motores en el pasado Festival Vallenato esta fórmula musical estrenó en vivo el tema ‘Volvamos a ser novios’ de la autoría del fallecido Omar Geles, quien fue el homenajeado este año del gran evento de acordeones. Ese día incluso se rodó el videoclip que ya está disponible en YouTube.

Es de anotar que la noticia de su regreso a las grabaciones se dio en el mes de agosto, generando expectativas con su audiencia.

Y es que gran parte del prestigio del que hoy goza el cantautor guajiro se debe al acordeonero sincelejano Juan Mario De la Espriella, con quien se unió en 2003 hasta el 2012 para producir siete álbumes que dejaron una huella profunda en el vallenato, consolidándose así como una de las parejas más influyentes en la historia reciente de la música colombiana.