Enamorada de su profesión y convencida de que la disciplina forja grandes talentos, la comunicadora social-periodista, María Clara Gracia, se adentró en los inicios de su carrera para reafirmar que nació con el don de contar historias.

Con una formación académica sólida, forjada en la Universidad de La Sabana, institución de la que obtuvo títulos en Comunicación Social y Gerencia de la Comunicación Organizacional, además de una incursión en el diseño publicitario, María Clara ha construido una carrera diversa y enriquecedora.

Desde los inicios en la radio hasta la presentación de noticieros televisivos y la estrategia de comunicación corporativa para gigantes como Bavaria, su trayectoria es un recorrido por las diversas facetas del periodismo y la comunicación.

Actualmente, García Buitrago brilla como directora de En Blu Jeans, un programa de Blu Radio que captura la esencia de los fines de semana en Colombia y se posiciona como líder en la radio hablada. Su visión y dirección han sido clave para consolidar este espacio como el favorito de los oyentes colombianos durante casi 12 años.

'Yo pienso que lo que nosotros hacemos en el Blue Jeans y lo que nos ha hecho exitosos es que a diferencia de todos los que hacen entretenimiento, tenemos como tema central algunos aspectos esenciales de la vida cotidiana, los que a todos nos duelen, los que a todos nos alegran, los que a todos nos hacen sentir algo en la vida', comentó en su diálogo con EL HERALDO.

Junto a figuras como Julio Sánchez Cristo y Jaime Sánchez Cristo, fue pionera en transformar el paradigma de la radio en Colombia. La introducción de un formato que mezclaba noticias con música y entretenimiento, y la audaz decisión de emitir noticias a través de la frecuencia FM, marcaron el inicio de una nueva era para la radio colombiana.

Contando historias humanas

Hace dos años, se trasladó a Estados Unidos, pero su misión fue diferente. No estaba allí para seguir el frenesí de la política en la Casa Blanca o para sumergirse en el ritmo acelerado de las 'noticias puras y duras'.

Su enfoque se centró en las historias humanas, en aquellos que, al igual que ella, habían emprendido el viaje hacia el norte en busca de nuevas oportunidades, enfrentando retos y adaptándose a una nueva realidad.

'Estás viviendo acá y afrontar unos retos que te dan pie para cambiar, y sobre todo a una edad ya como la mía. Yo llegué aquí de 58 años, pero eso no quiere decir que no se pueda, eso lo que quiere decir es que hay que ser absoluta e infinitamente resiliente y entender y tener la actitud para salir adelante'.

Su trabajo como corresponsal en Estados Unidos ha sido una ventana a las múltiples caras de la migración, un tema que interesa profundamente tanto a su audiencia en Colombia como en la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. A través de su micrófono, las historias de aquellos que llegan a este país no son solo estadísticas; son narrativas de lucha, esperanza y búsqueda incansable de un futuro mejor.

¿Es difícil migrar?

La decisión de dejar Colombia es una experiencia que para muchos trasciende lo puramente físico, adentrándose en lo emocional y espiritual. María Clara, con una carrera consolidada en el periodismo y ahora viviendo fuera de su país natal, comparte una perspectiva íntima sobre este complejo proceso.

'La gente no mide, no tiene ni idea realmente de lo que es dejar su país. Así sea un horror. Así pase lo que pase. Primero que todo, uno está acostumbrado a lo que es Colombia. Ahí crecimos. Entonces es un país chévere, pero violento. De gente alegre, pero agresiva. O sea, tú tienes unos contrastes impresionantes, pero ahí creciste y a eso estás acostumbrado', afirmó.

García Buitrago destaca un aspecto crucial de la experiencia migratoria: la subestimación generalizada de lo que implica dejar atrás su país. Más allá de los desafíos logísticos y económicos, el proceso de adaptación a una nueva cultura y el manejo del idioma son aspectos que demandan una fortaleza y resiliencia extraordinarias.

'Yo pienso que a mi edad es mucho más fuerte porque tú has hecho una vida entera en tu país. Yo crecí viniendo a este país. O sea, mis tías vivían acá porque los colombianos teníamos una tía en Nueva York o alguna cosa así. Yo crecí viniendo a este país, pero una cosa es venir de vacaciones y otra cosa es venir a vivir'.

Para aquellos que se aventuran en busca de nuevas oportunidades, resalta que la realidad es distinta a lo que muchos se imaginan desde afuera.

'Hay que trabajar muy duro, y hay que hacer trabajos que en Colombia no se hacen. Aquí toca hacer trabajos que en Colombia tú no harías, pero no queda de otra. Lo digo por las personas que se vengan aventurando'.

Desde su perspectiva, observa cómo muchos se enfrentan a la necesidad de tener dos o hasta tres trabajos para mantenerse a flote. Incluso aquellos con empleos demandantes, quienes no siempre ven los resultados económicos esperados.

'Tú puedes tener los mejores resultados económicos. Yo he visto gente que se devuelve al año de haber llegado, ganando buen dinero en sus trabajos que vinieron a hacer, pero la parte emocional no les da'.

Resalta que en tierras extranjeras, el camino hacia el éxito implica no solo trabajo duro, sino también un equilibrio delicado entre las metas financieras y el bienestar emocional. Una lección valiosa para todos aquellos que se aventuran en busca de nuevos horizontes laborales.

'La humanidad es una sola'