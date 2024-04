“El arte es una herramienta poderosa”: Jorge Del Río

Hasta hoy, no ha habido alguna empresa que haya patrocinado los proyectos de la Fundación Laboratorio Amarillo; sin embargo, otras fundaciones se han sumado a la causa para trabajar en el futuro de los jóvenes, logrando conseguir materiales para los murales como las pinturas, las brochas y los talleres de formación.

La comunidad, interesada en participar en estas actividades, igualmente aporta materiales, ya que ellos consideran que estas personas hacen un bien a la juventud.

“Hemos contado con la ayuda de distintas fundaciones y personas particulares que pertenecen a la misma comunidad, me han dicho en muchas ocasiones que si voy no me preocupe por la estadía, la alimentación y los materiales. Es una travesía constante, pero me siento feliz de poder ayudar a los niños, porque aunque a veces no tengamos los recursos, hacemos todo lo posible para conseguir lo que se necesita”, anotó.

Las organizaciones que lo han apoyado son: Children International, Arenal Soy Yo, Unicef, 5ta con 5ta Crew, la Comisión de la Verdad, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Goal Global, Fundación Mi Sangre, Usaid y Baúl Polisémico.

Otros medios que han sido un apoyo para la visibilidad de esta labor son Radio Vassiviere de Francia, Comunidad indígena de los Pastas en Aldana, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, revista Rugidos Disidentes y, desde hace poco, Saltamontes Network también quiso ser parte de la transformación de las nuevas generaciones.