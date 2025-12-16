Un grupo de congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, se radicó ante el Senado de la República un proyecto de ley que propone autorizar la transformación y oficialización de la Universidad Autónoma del Caribe, cambiando su naturaleza jurídica de derecho privado a derecho público y convirtiéndola en un ente universitario estatal autónomo de orden nacional.

Lea aquí: Niegan por segunda vez tutela del Invías que busca levantar suspensión del cobro de valorización

En los apartes del documento se cita que: “Se autoriza la transformación y oficialización de la Universidad Autónoma del Caribe, cambiando su naturaleza jurídica del derecho privado al derecho público como un ente universitario estatal de orden nacional y se dictan otras disposiciones”.

Cabe recordar que la Universidad Autónoma del Caribe es la institución de educación superior cuya personería jurídica fue otorgada por la Gobernación del Atlántico mediante Resolución 303 del 3 de abril de 1967 y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como universidad privada mediante Decreto ejecutivo 2694 del 12 de diciembre de 1974 e identificada con el NIT 890102572.

En el texto, los congresistas le piden al Secretario General del Senado que de forma excepcional autorice al Ministerio de Educación Nacional (MEN) a hacer dicha transformación sin liquidar ni disolver primero la universidad privada.

Asimismo, dejan claro que, una vez se oficialice, la universidad pública conserve el nombre y los registros calificados, al tiempo que asume todos los derechos y obligaciones de la universidad privada.

Los congresistas argumentan que la Uniantónoma atraviesa una crisis financiera y riesgos de sostenibilidad. “La Universidad Autónoma del Caribe enfrenta desafíos financieros y administrativos que no solo afectan su funcionamiento y calidad educativa, sino que ponen en riesgo su sostenibilidad, acercándola a una eventual situación de liquidación, con un impacto social negativo para la región”.

Además, citan los firmantes en el articulado que “La crisis financiera ha generado problemas de liquidez, deudas con proveedores y empleados, y una disminución en la calidad de la educación. Por lo tanto, es necesario implementar medidas urgentes para reestructurar la universidad y garantizar su viabilidad a largo plazo. Estas medidas se viabilizan mediante la transformación y oficialización de la universidad, para así superar los factores estructurales internos y la dependencia de las condiciones objetivas del mercado”.

Hacen énfasis en que la institución desde 2018 está en vigilancia especial del MEN y que, volviéndola pública, le permitiría reorganizar finanzas, fortalecer gobernanza y transparencia, mejorar calidad y ampliar cobertura con hasta 8.000 cupos adicionales, aprovechando capacidad instalada subutilizada.

El proyecto explica que se pide la transformación a pública porque la institución educativa tiene falta de liquidez, deudas con proveedores y empleados, deterioro de la calidad educativa y riesgo de liquidación con alto impacto social.

En ese sentido, citan que la Ley 1937 de 2018 permitió la transformación de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) en la Universidad Pública del Departamento de Casanare. Convirtiéndose en un precedente relevante dentro del sistema de educación superior en Colombia.

“Con ello, Unitrópico se convirtió en la primera universidad en Colombia en transitar de privada a pública bajo la legislación vigente desde la Ley 30 de 1992, marcando un hito en la jurisprudencia y en la historia de la educación superior del país, así como un precedente en materia de fortalecimiento regional, ampliación de cobertura y garantía de acceso equitativo”, se lee en la parte motiva del documento.

Esta iniciativa está firmada por los congresistas Laura Ester Fortich Sánchez, senadora de la República del Partido Liberal Colombiano; Germán José Gómez López, representante a la Cámara por el departamento del Atlántico; Antonio José Correa Jiménez, senador de la República del Partido de la U; y María José Pizarro Rodríguez, senadora de la República.