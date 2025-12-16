En aras de prevenir el hurto en todas sus modalidades, principalmente el fleteo, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla adelanta campañas en el marco del pago de primas de fin de año.

De manera conjunta con el frente de seguridad bancaria y la Policía Metropolitana de Barranquilla, se hizo el lanzamiento estratégico de la campaña ‘Prima Segura’ que permite llegar a la comunidad ofreciendo recomendaciones para la prevención del delito en entidades financieras.

Le puede interesar: Ante el Senado ya se presentó proyecto para convertir la Universidad Autónoma del Caribe en pública

En el lanzamiento de la campaña participaron aliados como gerentes bancarios, coordinadores y demás autoridades para generar mayor percepción de seguridad en la comunidad barranquillera.

De esta manera, el jefe de esta dependencia, Yesid Turbay, emitió recomendaciones a los barranquilleros al momento de retirar su dinero de los cajeros.

“Importante que cuando vayan a retirar dinero revisen bien que el cajero no tenga objetos extraños en el teclado, pantalla o ranura; que no haya personas observando de cerca y que los cajeros siempre estén ubicados en sitios seguros con buena iluminación y concurridos, como centros comerciales y supermercados”, indicó Turbay.

Entre otras sugerencias se encuentran: solicitar acompañamiento policial dentro de la entidad bancaria, en caso de que retire grandes sumas de dinero. Cabe resaltar que la Policía Metropolitana de Barranquilla está disponible en la línea de emergencias 123 para asistencia.

Además: Alcalde Char entrega dos nuevas lanchas a pescadores de Puerto Mocho

Asimismo, no reciba ayuda de nadie: aconsejan no aceptar asistencia de personas desconocidas al realizar transacciones o retiros. Por otro lado, utilice preferiblemente cajeros ubicados dentro de centros comerciales o bancos, lugares comúnmente vigilados.