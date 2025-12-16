Con el propósito de dignificar su trabajo y mejorar la calidad de su servicio, el alcalde Alejandro Char hizo entrega oficial de dos nuevas lanchas a los pescadores de Puerto Mocho, quienes han hecho parte de un proceso de capacitación.

“Entregamos dos nuevas lanchas para dignificar la labor de nuestros pescadores en Puerto Mocho. Con una inversión de más de $105 millones de los impuestos de los barranquilleros, seguimos respaldando a quienes por años han vivido del mar y han sacado adelante a sus familias con esfuerzo y dedicación. Durante mucho tiempo, nuestros pescadores han realizado esta labor con recursos limitados. Hoy les estamos entregando mejores herramientas y tecnología para que puedan trabajar con mayor seguridad, eficiencia y mejores oportunidades”, publicó el alcalde en su cuenta de X.

Cabe destacar que estas dos nuevas lanchas tienen capacidad para transportar entre 7 y 9 personas cada una. Son de 25 pies con eslora de 7.86 metros y manga de 2.15 metros; además, tienen motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza, que permitirá a los pescadores trabajar de manera más rápida y cómoda por los amplios espacios.

“Esto es dignidad para ustedes, el poder hacer su trabajo con herramientas tecnológicas y mecánicas. Ahora pueden hacer mejor su tarea y así gana la economía local, porque pueden vender un producto con mejores condiciones, porque la cadena de frío es mucho más expedita. Esto me encanta porque es dignificar el trabajo de muchas familias que viven del esfuerzo de ustedes y yo sé que estas herramientas van a permitir que sean mucho más productivos y que ganen más”, continuó el máximo mandatario distrital.

Asimismo, recordó que este fue un clamor de la asociación de pesqueros y que, con los esfuerzos de la Administración y la comunidad, hoy trabajan en mejores condiciones: “Ustedes lo pidieron, y aquí están los impuestos de los barranquilleros, y ustedes son gente que se las ha jugado toda la vida. Hace unos meses aquí lo que había eran unas casetas de tablas, la gente tenía que cargar el hielo desde Las Flores para poder enfriar dos cervezas. Tenía que talar medio bosque para poder fritar un pescado. O sea, en unas condiciones poco dignas, y así les tocaba alimentar a su familia. Y miren hoy, todo esto parece un sueño, lo hemos hecho juntos”.

Con las nuevas lanchas, se busca beneficiar a más de 300 pescadores correspondientes a las asociaciones de pesca de las Flores, sector de la ciudad que —de acuerdo con el mandatario distrital— impulsa la economía turística de Barranquilla.

Para Osneider De Ávila, uno de los beneficiados, con estas entregas podrán realizar mejor su trabajo: “Estoy agradecido con Dios y con el alcalde Alejandro Char porque se hizo la gestión de dos embarcaciones para los pescadores, ahora vamos a sacarles un buen provecho a esas embarcaciones. Antes salíamos en lanchas, pero de madera, estas nuevas son en fibra, es mejor y más liviana”.