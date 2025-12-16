Candelaria se prepara para vivir una nueva edición del Festival de la Leche, una iniciativa que resalta la identidad rural del municipio y fortalece el desarrollo económico, cultural y productivo del sur del Atlántico. El evento, que ya inició el lunes 15 de diciembre, reúne a ganaderos, emprendedores y comunidad en torno a las tradiciones del campo.

La programación arrancó con el tradicional Concurso del Rey del Ordeño, una de las competencias más esperadas del festival, que entregará premios económicos de hasta 3 millones de pesos. A este se suman otras actividades como los concursos Bovinos y Equinos con Estilo, La Vaca Lechera y una subasta ganadera.

Leer más: Emiten recomendaciones para vivir la final Tolima vs. Junior con responsabilidad

El alcalde Hayder Orozco Solano destacó que el festival es una apuesta por el fortalecimiento del sector rural. “Aquí promovemos el desarrollo económico, la sostenibilidad y el orgullo de nuestras tradiciones”, expresó el mandatario.

Durante los días de celebración, los asistentes podrán disfrutar de concursos ganaderos, espacios culturales y folclóricos, conversatorios académicos, muestras productivas y la venta de una amplia variedad de derivados lácteos, entre ellos yogur, quesos, arroz con leche, bolis gourmet, arequipe, suero, postres y dulces tradicionales.

El festival también rendirá un homenaje a Yubran Hemer Bojanini, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al fortalecimiento del campo candelariero.

Leer más: Anestesiólogos de la ESE UNA anuncian suspensión de actividades por falta de pagos

Las jornadas principales se desarrollarán el 19 y 20 de diciembre. El jueves habrá talleres, demostraciones, cabalgata y fandango, mientras que el viernes se realizarán concursos de vacas lecheras, exposiciones bovinas y equinas, y el cierre musical estará a cargo del pulmón de oro Poncho Zuleta.

Programación principal

Jueves 19 de diciembre 9:00 a.m. Talleres y demostraciones

5:00 p.m. Cabalgata

7:00 p.m. Fandango

Viernes 20 de diciembre 6:00 a.m. Concurso de vacas lecheras y exhibición de ordeño

10:00 a.m. Exposición de razas bovinas

3:00 p.m. Exposición de mayordomía equina

8:00 p.m. Cierre musical con la presentación de Poncho Zuleta