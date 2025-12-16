En una carta dirigida a la agente interventora, Maryury Diaz Céspedes, y al jefe de la Dirección Médica de Especialidades, Hernán Arango, el cuerpo médico de anestesiólogos de la ESE Universitaria del Atlántico -UNA anunció la suspensión de actividades electivas desde el lunes 15 de diciembre, alegando falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la institución.

Lea: Sena Atlántico pavimenta 30 metros lineales en sector de Villa Olímpica

“Tras agotar diversas instancias de diálogo y espera, nos vemos en la penosa pero necesaria obligación de declarar el cese de actividades de procedimientos electivos a partir del dia de hoy (lunes)”, se lee.

Aclararon que esta decisión implica que restringirán su labor asistencial exclusivamente a la atención de casos de urgencias vitales, “garantizando así el derecho fundamental a la vida de los pacientes en riesgo inminente, conforme a nuestro juramento hipocrático y responsabilidad ética”.

Los anestesiólogos argumentaron que su determinación de suspender actividades responde a dos causales: incumplimiento sistemático en los pagos de honorarios y baja tarifa de anestesia en sede pediátrica.

Lea: RAP Caribe instala primera Mesa Minero-energética para trazar hoja de ruta del Plan Caribe 2026–2030

“A la fecha, persiste una vulneración a nuestros derechos laborales y contractuales evidenciada en la falta de pago de honorarios. Existe una inequidad injustificable donde se han realizado dispersiones a algunos colegas mientras otros permanecen sin pago”, expusieron.

Aseguraron que actualmente se les adeudan cuatro meses correspondientes a la vigencia 2025, sumado a saldos pendientes de meses de las vigencias 2024 y 2023.

“Esta situación de cartera vencida hace insostenible nuestra continuidad bajo las condiciones actuales”, señalaron en la carta.

Lea: Uniatlántico, “a la deriva” por falta de rector tras medida del Ministerio de Educación

Sobre el segundo punto, los especialistas manifestaron su inconformidad con la tarifa actual de la hora de anestesia pediátrica, fijada en $55.000.

“Dicho valor no corresponde a la realidad del mercado ni a la naturaleza del servicio, el cual implica alta complejidad y una elevada carga de responsabilidad médico-legal inherente al paciente pediátrico. Exigimos un ajuste tarifario que dignifique el ejercicio de esta subespecialidad y reconozca el riesgo y la destreza técnica que conlleva”, añade la misiva.

El cuerpo médico de anestesiólogos de la ESE UNA afirmó que su decisión cuenta con el respaldo gremial de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.). Además, indicó que el Departamento Jurídico de la Sociedad ya había remitido un comunicado solicitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pero “no ha surtido los efectos esperados de saneamiento de cartera”.

En ese sentido, concluyeron que no dejarán desprotegido el servicio de urgencias vitales, pero la programación electiva queda suspendida “hasta que se garantice el pago total de las acreencias acumuladas a todo el grupo de especialistas y se establezca una mesa de concertación para el ajuste tarifario pediátrico”.