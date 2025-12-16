En la antesala del encuentro entre Tolima y Junior, programado para la noche de este martes fuera de Barranquilla, el alcalde Alejandro Char envió un mensaje a la afición rojiblanca para que la pasión por el fútbol se viva con respeto, responsabilidad y sana convivencia.

El mandatario distrital recordó la jornada del partido de ida disputado en la capital del Atlántico, resaltando el buen comportamiento de los asistentes y el ambiente festivo que se mantuvo durante todo el evento.

Según indicó, Barranquilla dio un ejemplo de convivencia, con un estadio lleno, más de 45.000 personas y sin incidentes, demostrando que el fútbol puede disfrutarse como una celebración colectiva.

“Mire el espectáculo tan lindo que se vivió en Barranquilla, el partido de la ida, la gente estaba contenta, ese estadio hermoso, no hubo nada que lamentar. Yo creo que Barranquilla dio una muestra de cómo comportarse. Que Dios, que está ahí arriba, llene de fortaleza a los pelados y continúen esta tarea tan importante”, dijo Char.

Desde la Administración Distrital y la Oficina de Cultura Ciudadana se reiteraron una serie de recomendaciones para acompañar la final sin contratiempos.

En materia de movilidad y seguridad vial, se pidió no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las señales de tránsito y evitar bloqueos de vías durante eventuales celebraciones.

En cuanto a la convivencia en barrios y sectores comerciales, las autoridades hicieron un llamado a moderar el ruido y a no utilizar pólvora, teniendo en cuenta el bienestar de niños, adultos mayores, personas con problemas de salud y mascotas. También se invitó a mantener una actitud tolerante frente al equipo rival y a rechazar cualquier forma de violencia.

El Distrito recordó que las redes sociales también hacen parte del comportamiento ciudadano, por lo que instó a compartir mensajes positivos, de respeto y orgullo por Barranquilla. De igual manera, se pidió cuidar los espacios públicos y no dejar basura en las calles.

Para quienes deseen vivir la final en un ambiente familiar, el Gran Malecón del Río tendrá habilitadas varias zonas con pantallas gigantes. Espacios como El Caimán del Río, Jardín del Río y La Garosa ofrecerán una experiencia acompañada de oferta gastronómica, con restricción de ingreso de alimentos y bebidas externas.

Los asistentes, además de disfrutar del partido a partir de las 7:30 p. m., podrán recorrer otros atractivos turísticos del sector, como la Luna del Río, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara y el alumbrado navideño, consolidando este espacio como punto de encuentro para el deporte, el turismo y la recreación.