Desafío XX: así fue la despedida entre Vittorio y Campanita tras eliminación

Los dos desafiantes que abandonaron el reality fueron Ana, del equipo Omega, y Vittorio, de Gamma, tras perder la prueba de eliminación que se desarrolló en el Box Negro.

Ana explicó que el miedo a las alturas la paralizó y por eso no pudo superar el obstáculo de la plataforma elevada. “Fue muy duro para mí, me bloqueé. Yo hice muchas pruebas, en las otras me fue muy bien, porque las pasé y vencí el miedo. Yo te tengo temor, pero terrible, a las alturas, es una cosa horrible. (...) me dejé llevar por el miedo. A pesar de que lo intentaba, consideraba que no era capaz”, dijo la exparticipante a ‘Caracol Televisión’.