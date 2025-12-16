La Agencia Nacional de Tierra, ANT, adelanta diligencias de desalojo y aprehensión sobre varias islas del Archipiélago del Rosario que venían siendo explotadas comercialmente sin cumplir con sus obligaciones legales y financieras con el Estado.

De acuerdo con la entidad, estos predios, pese a generar altos ingresos por concepto de turismo, con cobros de pasadías de hasta $800.000 y hospedajes entre un millón y un millón y medio de pesos por noche, no pagaban arriendo desde los años 2008 o 2010 y no habían formalizado su situación jurídica.

“Durante décadas, la posesión de estas islas se concentró en pocas familias, debido al alto capital requerido para su mantenimiento frente a factores como la erosión costera. Sin embargo, el principal problema identificado por la ANT fue la existencia de cánones de arrendamiento irrisorios, muy por debajo del valor real de los predios y de los ingresos que generaban”, explicaron.

La ANT señaló que, en algunos casos, se pagaban arrendamientos de apenas $700.000 mensuales por islas que eran explotadas intensivamente con fines turísticos.

A esta situación se suma que una parte significativa de las islas, como algunas declaradas desde 2007 como Reservas de la Nación, fueron aprovechadas económicamente durante más de 15 o 20 años sin que sus ocupantes pagaran un solo peso al Estado.

Debido a lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras dispuso la actualización sustancial de los cánones de arrendamiento sobre distintas islas del archipiélago.

Por ejemplo, Isla Raya pasó de pagar $821.000 mensuales a $9.550.000; Una vez recuperadas, estas islas serán entregadas a la Alcaldía de Cartagena con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y el control institucional del territorio insular", concluyeron.