El pasado lunes 15 de diciembre usuarios vivieron momentos de tensión en el centro comercial San Rafael, ubicado en el norte de Bogotá, luego de que se presentara un incendio en una de sus zonas internas.

La situación activó de inmediato los protocolos de seguridad y obligó a evacuar de forma preventiva a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego se originó en el área gastronómica del establecimiento, lo que provocó una rápida propagación de humo y alertó tanto a visitantes como a trabajadores del centro comercial. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron llamas visibles desde el exterior y una densa columna de humo, lo que aumentó la preocupación en el sector.

En las últimas horas se registró un incendio en el centro comercial San Rafael, en Bogotá. El fuego se produjo en uno de los locales de la plazoleta de comidas, lo que obligó al desalojo del recinto.



El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegó varias unidades especializadas para atender la emergencia. Diferentes estaciones acudieron al lugar con el objetivo de controlar la conflagración y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del complejo comercial.

Gracias a la intervención oportuna de los equipos de emergencia, el incendio fue controlado en corto tiempo y no se reportaron personas lesionadas. Las labores se desarrollaron siguiendo los protocolos establecidos para espacios cerrados con alta afluencia de público, priorizando siempre la protección de la vida.

Durante la emergencia, los visitantes fueron evacuados de manera ordenada, atendiendo las indicaciones del personal de seguridad y de los organismos de socorro. Una vez controlada la situación, las autoridades realizaron inspecciones técnicas para descartar riesgos adicionales antes de autorizar el reingreso al establecimiento.

El procedimiento permitió que algunas personas pudieran recuperar objetos personales que habían quedado en el interior, siempre bajo supervisión y cumpliendo las medidas de seguridad.

Las autoridades informaron que el caso continúa en análisis y recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a los comunicados oficiales para evitar la difusión de información no verificada.